Армия США направила на Ближний Восток 10 000 беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков, которые уже прошли испытание на поле боя в Украине. Ими будут отбивать атаки Ирана, чтобы сэкономить дорогостоящие системы противоракетной обороны.

Стоимость беспилотников Merops с поддержкой искусственного интеллекта составляет примерно от 14 000 до 15 000 долларов США за штуку, но при больших объемах заказа цена может снизиться до 3 000–5 000 долларов США за один перехватчик, отмечает Bloomberg.

По словам министра армии США Дэна Дрисколла, армия США направила на Ближний Восток 10 000 беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков, разработанных в Украине, стремясь отразить иранские атаки, не расходуя дорогостоящие системы противоракетной обороны.

Дрисколл заявил в интервью, что беспилотники Merops с поддержкой искусственного интеллекта были отправлены в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля. Беспилотники Merops были разработаны в рамках проекта Eagle, оборонного предприятия, поддерживаемого бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом , и затем отправлены в Украину в 2024 году.

Стоимость беспилотников Merops составляет примерно от 14 000 до 15 000 долларов за штуку, но, по словам Дрисколла, при более крупных заказах цена может вырасти до 3 000–5 000 долларов за перехватчик. Это дешевле, чем иранские беспилотники Shahed, которые стоят не менее 20 000 долларов и широко используются против США и их союзников в регионе.

"В этом плане мы находимся в более выгодном положении с точки зрения затрат. Поэтому каждый раз, когда Иран запускает ракету, которую нам удается сбить, он теряет значительную сумму денег", — заявил Дрисколл.

Более широкое применение системы Merops может кардинально изменить расстановку сил США и Израиля, которые были вынуждены полагаться на системы ПВО Patriot и THAAD, стоимость каждой ракеты которых может превышать 4 миллиона долларов, для уничтожения иранских беспилотников и баллистических ракет.

Кроме того, армия также задействовала квадрокоптеры "Бамблби", вооруженные взрывчаткой и предназначенные для поиска и уничтожения вражеских беспилотников. Эта система, разработанная компанией Perennial Autonomy, также проходила испытания в Украине, но первоначально как ударный беспилотник против движущихся целей.

В январе 2026 года армия США закупила системы Bumblebee в рамках небольшого контракта на сумму 5,2 миллиона долларов через новую Объединенную межведомственную целевую группу 401 Пентагона, созданную для разработки и закупки средств противодействия беспилотным летательным аппаратам и их быстрого развертывания во всех войсках.

Напомним, развертывание вооружения, прошедшего боевые испытания в войне Украины против Украины, происходит даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп отверг необходимость помощи Киева в борьбе с иранскими беспилотниками. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал помочь США. Но Трамп сказал, что помощь не нужна, потому что в США "лучшие беспилотники в мире".

Напомним, ранее на канале Fox News хвастались успехами американских дронов в Иране, показывая видео от украинской компании Wild Hornets.