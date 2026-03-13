Всупереч словам Трампа: США використовує на Близькому Сході дрони, випробувані в Україні

Армія США направила на Близький Схід 10 000 безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів, які вже пройшли випробування на полі бою в Україні. Ними відбиватимуть атаки Ірану, щоб заощадити дорогі системи протиракетної оборони.

Вартість безпілотників Merops з підтримкою штучного інтелекту становить приблизно від 14 000 до 15 000 доларів США за штуку, але за великих обсягів замовлення ціна може знизитися до 3 000-5 000 доларів США за один перехоплювач, зазначає Bloomberg.

За словами міністра армії США Дена Дрісколла, армія США направила на Близький Схід 10 000 безпілотних літальних апаратів-перехоплювачів, розроблених в Україні, прагнучи відбити іранські атаки, не витрачаючи дорогі системи протиракетної оборони.

Дрісколл заявив в інтерв'ю, що безпілотники Merops з підтримкою штучного інтелекту були відправлені протягом п'яти днів після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого. Безпілотники Merops були розроблені в рамках проєкту Eagle, оборонного підприємства, підтримуваного колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом, і потім відправлені в Україну в 2024 році.

Вартість безпілотників Merops становить приблизно від 14 000 до 15 000 доларів за штуку, але, за словами Дрісколла, у разі більших замовлень ціна може зрости до 3 000-5 000 доларів за перехоплювач. Це дешевше, ніж іранські безпілотники Shahed, які коштують щонайменше 20 000 доларів і широко використовуються проти США та їхніх союзників у регіоні.

"У цьому плані ми перебуваємо в більш вигідному становищі з точки зору витрат. Тому щоразу, коли Іран запускає ракету, яку нам вдається збити, він втрачає значну суму грошей", — заявив Дрісколл.

Ширше застосування системи Merops може кардинально змінити розстановку сил США та Ізраїлю, які були змушені покладатися на системи ППО Patriot і THAAD, вартість кожної ракети яких може перевищувати 4 мільйони доларів, для знищення іранських безпілотників і балістичних ракет.

Крім того, армія також задіяла квадрокоптери "Бамблбі", озброєні вибухівкою і призначені для пошуку і знищення ворожих безпілотників. Ця система, розроблена компанією Perennial Autonomy, також проходила випробування в Україні, але спочатку як ударний безпілотник проти рухомих цілей.

У січні 2026 року армія США закупила системи Bumblebee в межах невеликого контракту на суму 5,2 мільйона доларів через нову Об'єднану міжвідомчу цільову групу 401 Пентагону, створену для розроблення та закупівлі засобів протидії безпілотним літальним апаратам і їхнього швидкого розгортання в усіх військах.

Нагадаємо, розгортання озброєння, що пройшло бойові випробування у війні України проти України, відбувається навіть незважаючи на те, що президент Дональд Трамп відкинув необхідність допомоги Києва в боротьбі з іранськими безпілотниками. Президент України Володимир Зеленський пропонував допомогти США. Але Трамп сказав, що допомога не потрібна, тому що у США "найкращі безпілотники у світі".

Нагадаємо, раніше на каналі Fox News хвалилися успіхами американських дронів в Ірані, показуючи відео від української компанії Wild Hornets.