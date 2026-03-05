На Fox News использовали видео с украинским дроном, чтобы рассказать об успехах армии США в Иране

Известный ведущий Fox News Джесси Уотерс пригласил к себе на эфир эксперта по дронам Бретта Величковича, который рассказывал об использовании ИИ для технологий беспилотников во время войны в Иране. Но проиллюстрировали эти заявления видео украинских дронов от Wild Hornets, которые атакуют российские "Шахеды".

Джесси Уотерс и Бретт Величкович, который сам себя называет The Drone Warrior, так увлеклись, что даже не заметили, что на видео, которое они используют, остался логотип Wild Hornets, который четко видно на экране. Оба опубликовали видео на Х, где его и увидели украинцы.

Джесси Уотерс попросил Величковича рассказать о "войне дронов".

И тот заявил, что сейчас "творится настоящая история": "Американский ИИ сокрушил время отклика Ирана, и это включало использование ИИ для технологий беспилотников. Это больше не теория ИИ, Джесси. Это боевое применение ИИ, и оно происходит прямо сейчас. Отчеты были четкими: наши силы использовали различные инструменты ИИ, которые обрабатывают горы разведданных — спутники, трансляции с дронов, сигналы — быстрее, чем любой человек когда-либо мог, и сжали "цепочку поражения" (kill chain) до часов, а не дней".

Бретт Величкович также заявил, что США уже нанесли почти 900 ударов по Ирану и, как результат, "ключевые фигуры режима мертвы, возможности противника стерты в порошок, прежде чем они успели даже моргнуть".

"Вот что происходит, когда вы сочетаете ИИ мирового класса с нашими лучшими и самыми яркими американскими операторами, которые, пока мы говорим, вершат правосудие... И то, что мы здесь наблюдали, было одним из самых решающих, технологически меняющих правила игры моментов в современной военной истории, и Америка это осуществила. Эти удары пошлют сигнал, честно говоря, далеко за пределы Ирана. Это говорит противникам по всему миру, что мы только что официально переступили порог в нашем вооружении, где искусственный интеллект — это не просто модное словечко, оно внедряется в систему", — заявил Величкович.

Но в комментариях, количество которых постоянно растет, Джесси Уотерсу и Бретту Величковичу уже объяснили, что они хвастаются успехами США, используя видео украинских дронов от украинской компании Wild Hornets.

Wild Hornets также опубликовали пост, в котором отметили, что ценят, как международные СМИ, такие как FOX News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков.

"В этом сегменте показаны кадры STING — украинский беспилотник-перехватчик, разработанный инженерами Wild Hornets и используемый украинскими подразделениями ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед". Этот результат является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы благодарны, если бы эти достижения были должным образом отмечены. Мы также глубоко ценим всю поддержку, которую получаем, и очень благодарны людям за доверие к нашей работе. Больше видео перехватов и отзывов украинских солдат вы можете посмотреть на нашей странице", — написали представители компании Wild Hornets, что переводится, как "Дикие шершни".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что США обратились к Киеву с просьбой оказать поддержку в защите от ударных дронов типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Украина планирует помочь партнерам, в частности предоставив необходимые средства и привлекая украинских специалистов.

А тем временем Дональд Трамп в очередной раз заявил, что у Владимира Зеленского "нет карт" и требует у него заключить сделку с Путиным, который якобы "готов".