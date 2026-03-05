На Fox News використали відео з українським дроном, щоб розповісти про успіхи армії США в Ірані

Відомий ведучій Fox News Джессі Уотерс запросив до себе на ефір експерта з дронів Бретта Величковича, який розповідав про використанні ШІ для технологій безпілотників під час війни в Ірані. Але проілюстрували ці заяви відео українських дронів від Wild Hornets, які атакують російські "Шахеди".

Джессі Уотерс та Бретт Величкович, який сам себе називає The Drone Warrior, так захопились, що навіть не помітили, що на відео, яке вони використовують, лишився логотип Wild Hornets, який чітко видно на екрані. Обидва опублікували відео на Х, де його і побачили українці.

Джессі Уотерс попросив Величковича розповісти про "війну дронів".

І той заявив, що нині "твориться справжня історія": "Американський ШІ розтрощив час відгуку Ірану, і це включало використання ШІ для технологій безпілотників. Це більше не теорія ШІ, Джессі. Це бойове застосування ШІ, і воно відбувається прямо зараз. Звіти були чіткими: наші сили використовували різні інструменти ШІ, які обробляють гори розвідданих — супутники, трансляції з дронів, сигнали — швидше, ніж будь-яка людина колись могла, і стиснули "ланцюжок поразки" (kill chain) до годин, а не днів".

Бретт Величкович також заявив, що США вже нанесли майже 900 ударів по Ірану і, як результат, "ключові фігури режиму мертві, можливості противника стерті в порошок, перш ніж вони встигли навіть моргнути".

"Ось що відбувається, коли ви поєднуєте ШІ світового класу з нашими найкращими та найяскравішими американськими операторами, які, поки ми говоримо, вершать правосуддя… І те, що ми тут спостерігали, було одним із найбільш вирішальних, технологічно змінюючих правил гри моментів у сучасній військовій історії, і Америка це здійснила. Ці удари надішлють сигнал, чесно кажучи, далеко за межі Ірану. Це говорить противникам по всьому світу, що ми щойно офіційно переступили поріг у нашому озброєнні, де штучний інтелект — це не просто модне слівце, воно впроваджується у систему", - заявив Величкович.

На FOX News розповіли про успіхи США, показавши успіхи ЗСУ

Але в коментарях, кількість яких постійно зростає, Джессі Уотерсу та Бретту Величковичу вже пояснили, що вони хизуються успіхами США, використовуючи відео українських дронів від української компанії Wild Hornets.

Wild Hornets також опублікували пост, в якому зазначили, що цінують, як міжнародні ЗМІ, такі як FOX News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів.

Пост Wild Hornets

"У цьому сегменті показано кадри STING — український безпілотник-перехоплювач, розроблений інженерами Wild Hornets та використовуваний українськими підрозділами ППО для знищення безпілотників типу "Шахед". Цей результат є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами Wild Hornets разом з українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були належним чином відзначені. Ми також глибоко цінуємо всю підтримку, яку отримуємо, і дуже вдячні людям за довіру до нашої роботи. Більше відео перехоплень та відгуків українських солдатів ви можете переглянути на нашій сторінці", - написали представники компанії Wild Hornets, що перекладається, як "Дикі шершні".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже заявив, що США звернулися до Києва з проханням надати підтримку у захисті від ударних дронів типу "Шахед" на Близькому Сході. Україна планує допомогти партнерам, зокрема надавши необхідні засоби та залучивши українських фахівців.

А тим часом Дональд Трамп вкотре заявив, що у Володимира Зеленського "немає карт" і вимагає в нього заключити угоду із Путіним, який нібито "готовий".