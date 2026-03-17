Украина столкнется с дефицитом ракет Patriot через 1-3 месяца из-за войны в Иране, — эксперты

За 4 года с начала полномасштабной войны Россия использовала около 600 ракет-перехватчиков PAC-3 для комплекса ПВО Patriot. Зато США и их союзники менее чем за три недели выпустили более 1000 таких ракет.

Из-за этого Украина может столкнуться с дефицитом таких ракет для перехвата российской баллистики. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Иран выпустил по странам Ближнего Востока и Персидского залива более тысячи ракет и более 3 тысяч дронов-камикадзе. При этом США используют для сбивания американские комплексы THAAD, корабельные системы Aegis, истребительную авиацию — F-15, F-16, Rafale, и системы малого радиуса.

Однако перехват большинства баллистических целей обеспечивается именно комплексами Patriot.

При этом, по нормативам американские зенитчики могут использовать до 4 перехватчиков на одну цель. При этом такие комплексы используют даже для сбивания "Шахедов".

Тысяча ракет, использованных для отражения атак Ирана — это объем производства на заводе Lockheed Martin только за два года.

План производства заключается в том, чтобы выйти на темп 2000 ракет в год к 2033-му, реальность 2026-го куда строже: американская компания в 2025 году произвела 620 PAC-3 MSE, в 2024-м — около 500, а план текущего года — около 650 единиц. Цикл производства одной такой ракеты сейчас составляет 25 месяцев.

"Сейчас у нас нет большого количества ракет. Но я думаю, что эта война (война в Иране — ред.) повлияет на уменьшение количества ракет, уменьшение возможности получить больше ракет", — заявил Владимир Зеленский.

При этом один из информированных военных, с которым общалось издание, рассказал, что для Вашингтона более приоритетным будет защита сил и партнеров.

"Уже сейчас стоимость на ракеты к Patriot лезет вверх. Даже после прекращения огня там это не снимает риски — страны Персидского залива будут стремиться пополнить выстрелянное и сделать запасы на случай повторного развертывания конфликта", — рассказал он.

При этом перспективы Украины оцениваются по-разному: считается, что дефицит ракет к Patriot в Силах обороны может начаться очень скоро — от одного до трех месяцев.

"Если говорить о краткосрочной перспективе, то довольно быстро мы можем столкнуться с тем, что нам будут нужны ракеты к Patriot, а мы нигде не найдем даже 30, потому что их, возможно, не будет ни у Европы, ни у США. И это будет большая проблема. И получается, что россияне успевают сделать больше баллистических ракет, чем американцы в теории способны изготовить ракет к Patriot", — отметил военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

Ранее сообщалось, что правительство Японии планирует закупить ударные дроны украинского производства, чтобы укрепить свою оборону, а взамен должно позволить Украине закупать свое летальное оружие. В частности речь идет о зенитных ракетах-перехватчиках Patriot, которые Япония производит по лицензии США.

Отметим, аналитики исследовали вопрос ракет Patriot для Украины с точки зрения темпов производства и использования на войне с РФ. Выяснилось, что в месяц украинская система ПВО требует около 60 противоракет (при текущих темпах ударов баллистики). При этом производится действительно около 600 PAC3 в год (2025), то есть 51 в месяц, но каждую партию США распределяют между собственными армейскими складами и передает союзникам и партнерам.

