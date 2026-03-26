Какие страны обратились к специалистам ПВО Украины и продадут ли им перехватчики, — Зеленский

Ключевые страны Ближнего Востока из-за войны в Иране обратились к Украине, чтобы наладить работу противовоздушной обороны, сказал президент Владимир Зеленский. Кроме того, по этому же вопросу есть запрос от Соединенных Штатов Америки, которым нужна защита для военных баз. Готова ли Украина поделиться своими дронами-перехватчиками и опытом и когда это станет возможным?

Украинские экспертные команды прибыли на Ближний Восток и приступили к работе, говорится в заметке Зеленского с основными тезисами интервью медиа Le Monde. Президент заявил, что США хотели бы получить помощь для защиты военных баз, расположенных вокруг Ирана. Кроме того, есть запросы еще от шести стран Персидского залива — от Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Иордании, Кувейта. Одна из проблем, которую помогут решить украинцы — как наладить систему ПВО на основе Patriot, THAAD и что следует добавить, чтобы была возможность сбивать иранские "Шахеды".

Президент Зеленский напомнил, что указанных комплексов ПВО мало для противодействия дронам-камикадзе: дополнительно нужны дроны-перехватчики. По словам главы государства, они пригодятся именно при "плотных дроновых ударах". Зеленский пояснил, что идет разговор о будущих поставках "некоторых вещей, которые есть у Украины": не уточнил, идет ли речь о дронах-перехватчиках или о других видах оружия.

Відео дня

Во время интервью Зеленский также озвучил предложение к странам Ближнего Востока, которые могут помочь Украине в обмен на налаживание ПВО в Персидском заливе. Чиновник также добавил, что украинцам нужно финансирование на загрузку предприятий ВПК для производства дронов. Но на сегодня вполне допустимо продать партнерам то, что есть в "профиците", сказал он.

"Мы хотим, чтобы ближневосточные страны дали нам возможность также усиливаться. У них есть некоторые ракеты для ПВО, которых у нас дефицит. Мы хотели бы об этом договариваться", — говорится в заметке президента.

ПВО Украины и война в Иране — детали

Есть ли в ближневосточном регионе ракеты для сбивания баллистики, которые надеется получить Зеленский для Украины?

Военный аналитик Фабиан Хоффман оценил количество ракет для ЗРК Patriot. Запасы PAC2/PAC3 оценили по разрешениям на покупку перехватчиков баллистики у оборонной промышленности США. На инфографике видим, что Саудовская Аравия имела запас около 2100 ракет, Катар и ОАЭ — по 1000, Кувейт — 500, Бахрейн — до 100. Суммарные запасы — 3700, а ориентировочные расходы — от 1600 (по разным оценкам).

ПВО Украины и война в Иране — какие запасы ракет PAC2/PAC3 на Ближнем Востоке до февраля 2026 года Фото: Скриншот

Видим, что страны Ближнего Востока сохранили около половины запаса противобаллистики, впрочем, по оценке аналитиков портала Defense Express, за первые 2-3 недели войны в Иране темпы расходов "критические".

Отметим, Фокус писал о предложении Зеленского к странам Ближнего Востока по оказанию помощи в сбивании "Шахедов" Ирана. Предложение прозвучало в первые дни войны в Иране, а уже 17 марта туда отправились группа из 201 человека — специалисты, готовые поделиться экспертизой. Между тем в медиа проанализировали предложение украинских производителей оружия: какие перехватчики имеет Украина и с какими характеристиками.

Напоминаем, в марте медиа The New York Times рассказало, какую ценную военную технику могли повредить "Шахеды" на базах США. Между тем 25 марта появились кадры удара FPV по медицинскому вертолету Black Hawk под Багдадом.