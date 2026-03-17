Уже "направляются в Кувейт": Украина отправила на Ближний Восток экспертов из "Шахедов", — Зеленский

Украина направила 201 военного эксперта в страны Ближнего Востока для помощи в противодействии дронам типа "Шахед". Специалисты уже работают в нескольких государствах региона и продолжают расширять географию миссии.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Великобритании, передает издание "Новости Live". По словам президента, речь идет о военных экспертах, которые знают, как защищаться от дронов "Шахед" и как помогать в противодействии таким атакам. Он уточнил, что украинские команды уже находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт.

"Это военные эксперты, которые знают, как защищаться от беспилотников. Наши команды уже в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Договоренности уже заключены. Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против его соседей имел успех", — отметил он во время выступления.

Также он добавил, что именно практические наработки украинских военных помогают другим странам эффективнее реагировать на новые угрозы. Украина стремится остановить распространение дроновых атак и усиливает сотрудничество с партнерами в этом направлении.

Особое внимание Зеленский уделил потребностям Украины в сфере оборонных технологий. Сейчас государство нуждается как минимум в тысяче дронов-перехватчиков ежедневно. В то же время украинские предприятия могут производить такое же количество для экспорта. Глава государства отметил во время выступления, что часть партнеров уже приобрела эти системы, однако не использует их в полной мере из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Президент также отметил изменения в характере современной войны. По его мнению, мир вступил в период, где ключевую роль играют беспилотники и искусственный интеллект.

"Мир вошел в совершенно новое время. Время дронов, время искусственного интеллекта. Это означает эволюцию оружия, эволюцию войны и эволюцию преступности. Никто не может предсказать, куда приведет эта эволюция, но мы должны идти в ногу с ней. И еще больше — мы должны быть впереди нее", — добавил он.

Более того, президент обратил внимание и на развитие иранской дроновой программы. По его словам, Иран работает над ней уже длительное время, а около трех лет назад начал поставлять беспилотники России. Сейчас эти дроны уже содержат российские компоненты.

"Баллистические ракеты могут поражать цели за тысячи миль. Если зло победит, оно сможет поражать цели на другом конце света. Никакие океаны или горы не сохранят людей в безопасности. Вот почему безопасность имеет значение", — пояснил чиновник.

Отдельно глава государства подчеркнул экономический аспект войны. В частности, по его подсчетам, стоимость одного иранского дрона составляет около 50 тысяч долларов, а ракеты для их перехвата могут стоить до 4 миллионов долларов.

"С распространением дронов массовые атаки стали значительно дешевле. А это означает, что угрозу представляют не только богатые сумасшедшие люди, как Путин", — отметил Зеленский.

Ранее Фокус писал, что Украина направила на Ближний Восток три профессиональные команды специалистов, которые будут помогать странам региона в сфере безопасности и противодействия беспилотникам. Однако, как отмечал Зеленский, Киев рассчитывает получить от партнеров ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot в обмен на такое сотрудничество.

Кроме того, в эфире на телевидении президент отмечал, что слышал угрозы Ирана относительно ударов по Украине из-за помощи Израиля. Он отметил, что "не боится никаких таких сообщений".