Вже "прямують до Кувейта": Україна відправила на Близький схід експертів з "Шахедів", — Зеленський

Україна направила 201 військового експерта до країн Близького Сходу для допомоги у протидії дронам типу "Шахед". Фахівці вже працюють у кількох державах регіону та продовжують розширювати географію місії.

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Великої Британії, передає видання "Новини Live". За словами президента, йдеться про військових експертів, які знають, як захищатися від дронів "Шахед" і як допомагати у протидії таким атакам. Він уточнив, що українські команди вже перебувають в Об’єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту.

"Це військові експерти, які знають, як захищатися від безпілотників. Наші команди вже в Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами. Домовленості вже укладені. Ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти його сусідів мав успіх", — зауважив він під час виступу.

Також він додав, що саме практичні напрацювання українських військових допомагають іншим країнам ефективніше реагувати на нові загрози. Україна прагне зупинити поширення дронових атак і посилює співпрацю з партнерами в цьому напрямі.

Окрему увагу Зеленський приділив потребам України у сфері оборонних технологій. Наразі держава потребує щонайменше тисячі дронів-перехоплювачів щодня. Водночас українські підприємства можуть виробляти таку ж кількість для експорту. Глава держави зауважив під час виступу, що частина партнерів уже придбала ці системи, однак не використовує їх повною мірою через відсутність необхідної інфраструктури.

Президент також наголосив на змінах у характері сучасної війни. На його думку, світ вступив у період, де ключову роль відіграють безпілотники та штучний інтелект.

"Світ увійшов у абсолютно новий час. Час дронів, час штучного інтелекту. Це означає еволюцію зброї, еволюцію війни та еволюцію злочинності. Ніхто не може передбачити, куди приведе ця еволюція, але ми повинні йти в ногу з нею. І ще більше — ми маємо бути попереду нього", — додав він.

Ба більше, президент звернув увагу і на розвиток іранської дронової програми. За його словами, Іран працює над вже тривалий час, а близько трьох років тому почав постачати безпілотники Росії. Нині ці дрони вже містять російські компоненти.

"Балістичні ракети можуть вражати цілі за тисячі миль. Якщо зло переможе, воно зможе вражати цілі на іншому кінці світу. Жодні океани чи гори не збережуть людей у безпеці. Ось чому безпека має значення", — пояснив посадовець.

Окремо глава держави підкреслив економічний аспект війни. Зокрема, за його підрахунками, вартість одного іранського дрона становить близько 50 тисяч доларів, а ракети для їх перехоплення можуть коштувати до 4 мільйонів доларів.

"З поширенням дронів масові атаки стали значно дешевшими. А це означає, що загрозу становлять не лише багаті божевільні люди, як Путін", — зауважив Зеленський.

