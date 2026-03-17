"Слышал много": Зеленский ответил на угрозы Ирана Украине (видео)

В Иране пригрозили ударами по Украине за помощь Израилю, назвав всю украинскую территорию "законной целью". Официальный Тегеран заявлял, что помогая "израильскому режиму", Киев фактически втянулся в войну.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на эти угрозы, назвав их "ничем новым". Об этом он сказал в эфире на телевидении, передает Clash Report.

Отвечая на вопрос журналиста относительно заявлений Ирана из-за помощи странам Персидского залива, Зеленский отметил, что украинцы не боятся таких угроз.

"Я слышал за эти четыре года много разных сообщений. Мы не боимся никаких таких сообщений. Мы живем в таких сообщениях ежедневно последние четыре года, минимум четыре, но в основном 12 лет", — подчеркнул политик.

Россия помогает Ирану в войне

Владимир Зеленский также отметил во время разговора, что Россия помогает Ирану в войне на Ближнем Востоке. Об этом в частности свидетельствуют найденные российские детали на одном из иранских ударных беспилотников типа "Шахед", который был сбит недавно во время атак Ирана.

"На нем были российские детали. Мы это знаем, поскольку иранцы его не производили", — уверяет лидер.

По мнению Зеленского, Россия помогает Ирану так же как это делал Иран от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент также упомянул в разговоре наследного принца Ирана Резу Пахлави. По словам Зеленского, он хотел встретиться с ним и переговорить о будущем.

"Он хотел встретиться и поговорить о будущем...Я думаю, что многие люди в Иране — обычных граждан — хотят жить нормальной жизнью и быть свободными", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 16 марта британский премьер Кир Стармер анонсировал встречу с Владимиром Зеленским: Британия настроена не дать Кремлю возможности получить выгоду из-за ситуации в Персидском заливе.

Также 16 марта издание Time писало, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина получила неожиданную выгоду.