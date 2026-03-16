Из-за войны на Ближнем Востоке Украина получила неожиданные "козыри", — Time

Война в Иране создала дипломатическую и экономическую возможность для Украины и президента Владимира Зеленского в то время, когда страна оказалась под давлением на поле боя, а США настаивают на заключении невыгодного мирного соглашения с Россией.

Около года назад американский лидер Дональд Трамп критиковал Владимира Зеленского в Белом доме, настаивая, что он "не имеет козырей". Однако сейчас ситуация для украинского лидера, вероятно, улучшилась, пишет издание Time.

Обстоятельства изменились с началом войны на Ближнем Востоке, когда из-за иранских атак ракетами и ударными беспилотниками украинские технологии противодействия дронам вдруг получили большой спрос. Несмотря на то, что страны Персидского залива имеют высокотехнологичные системы противоракетной обороны, такие как системы Patriot, им трудно справиться с большим количеством иранских ударных БпЛА типа "Шахед".

Россия, союзница Ирана, на протяжении нескольких лет осуществляет массированные атаки "Шахедами" по территории Украины. Поэтому украинцы создали ряд средств противодействия этим дронам для обороны своих населенных пунктов. Результатом этой работы стало стремительное развитие сферы борьбы с БпЛА.

Украина также сотрудничала с американскими коллегами по этим технологиям. Результатом стало создание дронов Merops от американской оборонной компании при поддержке экс-гендиректора Google Эрика Шмидта, которые изготовили по рекомендациям и советам украинских военных и экспертов. Недавно США отправили на Ближний Восток около 10 тысяч именно этих дронов Merops, чтобы противодействовать "Шахедам", ограничивая использование дорогих систем противоракетной обороны.

Трамп отвергает, что США нуждаются в помощи Украины

США публично преуменьшают необходимость помощи Украины в войне на Ближнем Востоке, несмотря на рост международного интереса к украинским технологиям. Дональд Трамп недавно отверг украинскую помощь в одном из интервью, несмотря на заявления украинских чиновников о том, что США изучали потенциальное сотрудничество по этой антидроновой технологии.

Владимир Зеленский опроверг эти данные в воскресенье, 15 марта, в комментарии CNN. Он отметил, что украинские учреждения уже получили соответствующие запросы и отреагировали на них.

