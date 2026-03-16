Через війну на Близькому Сході Україна отримала несподівані "козирі", — Time

Війна в Ірані створила дипломатичну та економічну можливість для України та президента Володимира Зеленського у той час, коли країна опинилася під тиском на полі бою, а США наполягають на укладенні невигідної мирної угоди з Росією.

Близько року тому американський лідер Дональд Трамп критикував Володимира Зеленського у Білому домі, наполягаючи, що він "не має козирів". Однак зараз ситуація для українського лідера, ймовірно, покращилася, пише видання Time.

Обставини змінилися з початком війни на Близькому Сході, коли через іранські атаки ракетами та ударними безпілотниками українські технології протидії дронам раптом отримали великий попит. Попри те, що країни Перської затоки мають високотехнологічні системи протиракетної оборони, такі як системи Patriot, їм важко впоратися з великою кількістю іранських ударних БпЛА типу "Шахед".

Росія, союзниця Ірану, упродовж кількох років здійснює масовані атаки "Шахедами" по території України. Через це українці створили низку засобів протидії цим дронам для оборони своїх населених пунктів. Результатом цієї роботи стала стрімка розбудова сфери боротьби з БпЛА.

Україна також співпрацювала з американськими колегами щодо цих технологій. Результатом стало створення дронів Merops від американської оборонної компанії за підтримки ексгендиректора Google Еріка Шмідта, що виготовили за рекомендаціями та порадами українських військових та експертів. Нещодавно США відправили на Близький Схід близько 10 тисяч саме цих дронів Merops, щоб протидіяти "Шахедам", обмежуючи використання дорогих систем протиракетної оборони.

Трамп відкидає, що США потребують допомоги України

США публічно применшують необхідність допомоги України у війні на Близькому Сході, попри зростання міжнародного інтересу до українських технологій. Дональд Трамп нещодавно відкинув українську допомогу в одному з інтерв'ю, попри заяви українських чиновників про те, що США вивчали потенційну співпрацю щодо цієї антидронової технології.

Володимир Зеленський натомість спростував ці дані у неділю, 15 березня, у коментарі CNN. Він зазначив, що українські установи вже отримали відповідні запити і відреагували на них.

