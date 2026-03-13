Какие дроны-перехватчики будут сбивать "Шахеды" на Ближнем Востоке: "большая сделка" и специалисты

Украина направила на Ближний Восток три группы экспертов в сфере противовоздушной обороны и дронов-перехватчиков, которые помогут Ближнему Востоку справиться с "Шахедами" Ирана, подтвердил Институт изучения войны (ISW). Некоторые страны Персидского залива говорят о соглашениях с конкретными поставщиками. Фокус собрал информацию о том, какие украинские БпЛА будут сбивать иранские дроны над Персидским заливом и улучшат безопасность ближневосточного региона?

Украина предложит США и странам Ближнего Востока уникальную технологию защиты от иранских "Шахедов", говорится в отчете аналитиков ISW, опубликованном 12 марта. В отчете уточняется, что Киев отправил три группы специалистов, которые будут заниматься соответствующими вопросами. Известно о партии перехватчиков и операторов для защиты базы США в Иордании, о переговорах с ОАЭ, Саудовской Аравией, Катаром и, вероятно, с другими государствами региона.

Официально известно о том, что задача украинских специалистов — это "оценка защитных мер [стран Ближнего Востока — ред.] против иранских беспилотников". Отмечается, что такие действия действительно говорят о "конкретных мерах" США и партнеров, которые готовы использовать опыт Украины для усиления ПВО.

"Украина может предложить Соединенным Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке уникальный опыт борьбы с иранскими ударами, поскольку украинские военные институционализировали и внедрили боевой опыт, который Украина получила в течение последних четырех лет войны", — подытожил ISW.

Перехватчики Украины — детали

В момента первого обращения Зеленского о перехватчиках Украины и об опыте усиления ПВО от "Шахедов" западные медиа писали о готовности стран Ближнего Востока приобрести ту или иную модель зенитных БпЛА. На портале Unmannedairspace перечислили 17 вариантов — от SOKYRA (несет 750 взрывчатки на скорости 240 км/ч) до Merops (развивает скорость до 280 км/ч). В перечне — и другие модели, названия которых упоминают в контексте закупок на Востоке.

Какие перехватчики Украины могут купить страны Персидского залива?

P1-SUN (компания SkyFall) — развивает скорость около 450 км/ч, работает на высоте до 5 км, напечатан на 3D-принтере, стоимость около 1 тыс. долл. Reuters написало, что промышленные мощности — до 50 тыс. ед. в месяц, и есть возможность продать 5-10 тыс. "без ущерба Украине". В статье говорится о том, что их могут купить США и Катар. Sting (Wild Hornets, "Дикие шершни") — летит на скорости около 340 км/ч на высоте до 3 км, имеет дальность до 25 км. Ориентировочная стоимость — около 2100 долл. Этим вариантом заинтересовалась компания-нефтяной гигант Arabi Aramco, по заводу которого уже прилетали "Шахеды" Ирана, написало The Wall Steet Journal. Кроме того, проявляют интерес к P1-SUN. Arabi Aramco имеет девять крупных НПЗ на Ближнем Востоке. Octopus-100 (TAF Industries) — скорость около 300 км/ч, высота до 4,5 км, дальность 30 км. Имеет модуль автоматического распознавания целей. На FT написали, что ОАЭ сделали запрос на покупку 5 тыс. таких перехватчиков, Катар — на 2 тыс., Кувейт — пока еще раздумывает. Bullet (General Cherry, "Генерал Черешня") — скорость до 309 км/ч, высота до 3 км, дальность до 5 км, боевая часть до 0,8 кг, есть искусственный интеллект для распознавания целей на расстояние до 600 м. О возможности изготовления этих перехватчиков для стран Ближнего Востока высказался представитель компании в комментарии ABS News.

Тем временем на портале аналитического центра CEPA опубликовали карту ударов Ирана по окружающим странам. Ближайшая пораженная цель — условно, на противоположной стороне Персидского залива на расстоянии 100-200 км, самая дальняя — объекты в Иордане] в 1100 км.

Перехватчики Украины — карта атак Ирана 28 февраля-3 марта Фото: CEPA

Отметим, Фокус писал о войне в Иране и о потребности в перехватчиках Украины. Например, 3 марта произошел прилет на один из крупнейших НПЗ Персидского залива ARAMCO в Саудовской Аравии. Медиа сообщили, что по предприятию ударили дроны-камикадзе "Шахед" Ирана. Тем временем 11 марта The New York Times заявило, что КСИР попали по 17 объектам США, среди них — радары DHAAD для сбивания баллистики, в том числе — на базе в Иордании.

Напоминаем, 13 марта аналитики медиа Sky News назвало три причины, почему война в Иране поможет РФ воевать в Украине.