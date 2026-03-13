Які дрони-перехоплювачі збивамуть "Шахеди" на Близькому Сході: "велика угода" та фахівці

Україна направила на Близький Схід три групи експертів у сфері протиповітряної оборони та дронів-перехоплювачів, які допоможуть Близькому Сходу впоратись з "Шахедами" Ірану, підтвердив Інституту вивчення війни (ISW). Деякі країни Перської затоки говорять про угоди з конкретними постачальниками. Фокус зібрав інформацію про те, які українські БпЛА збиватимуть іранські дрони над Перською затокою та покращать безпеку близькосхідного регіону?

Україна запропонує США та країнам Близького Сходу унікальну технологію захисту від іранських "Шахедів", ідеться у звіті аналітиків ISW, опублікованому 12 березня. У звіті уточнюється, що Київ відправив три групи фахівців, які займатимуться відповідними питаннями. Відомо про партію перехоплювачів та операторів для захисту бази США в Йорданії, про переговори з ОАЕ, Саудівською Аравією, Катаром та, ймовірно, з іншими державами регіону.

Офіційно відомо про те, що завдання українських фахівців — це "оцінка захисних заходів [країн Близького Сходу — ред.] проти іранських безпілотників". Наголошується, що такі дії справді говорять про "конкретні заходи" США та партнерів, які готові використати досвід України для посилення ППО.

"Україна може запропонувати Сполученим Штатам та їхнім союзникам на Близькому Сході унікальний досвід боротьби з іранськими ударами, оскільки українські військові інституціоналізували та впровадили бойовий досвід, який Україна отримала протягом останніх чотирьох років війни", — підсумував ISW.

Перехоплювачі України — деталі

У моменту першого звернення Зеленського про перехоплювачі України та про досвід посилення ППО від "Шахедів" західні медіа писали про готовність країн Близького Сходу придбати ту чи іншу модель зенітних БпЛА. На порталі Unmannedairspace перерахували 17 варіантів — від SOKYRA (несе 750 вибухівки на швидкості 240 км/год) до Merops (розвиває швидкість до 280 км/год. У переліку — й інші моделі, назви яких згадують у контексті закупівель на Сході.

Які перехоплювачі України можуть купити країни Перської затоки?

P1-SUN (компанія SkyFall) — розвиває швидкість близько 450 км/год, працює на висоті до 5 км, надрукований на 3D-принтері, вартість близько 1 тис. дол. Reuters написало, що промислові потужності — до 50 тис. од. на місяць, і є можливість продати 5-10 тис. "без шкоди Україні". У статті ідеться про те, їх можуть купити США та Катар. Sting (Wild Hornets, "Дикі шершні") — летить на швидкості близько 340 км/год на висоті до 3 км, має дальність до 25 км. Орієнтовна вартість — близько 2100 дол. Цим варіантом зацікавилась компанія-нафтовий гігант Arabi Aramco, по заводу якого вже прилітали "Шахеди" Ірану, написало The Wall Steet Journal. Крім того, проявляють інтерес до P1-SUN. Arabi Aramco має дев'ять великих НПЗ на Близькому Сході. Оновлення: зранку 13 березня компанія "Дикі шершні" заявила, що не веде переговорів з Aramco про закупівлю перехоплювачів Sting. Octopus-100 (TAF Industries) — швидкість близько 300 км/год, висота до 4,5 км, дальність 30 км. Має модуль автоматичного розпізнавання цілей. На FT написали, що ОАЕ зробили запит на купівлю 5 тис. таких перехоплювачів, Катар — на 2 тис., Кувейт — поки ще міркує. Bullet (General Cherry, "Генерал Черешня") — швидкість до 309 км/год, висота до 3 км, дальність до 5 км, бойова частина до 0,8 кг, є штучний інтелект для розпізнавання цілей на відстань до 600 м. Про можливість виготовлення цих перехоплювачів для країн Близького Сходу висловився представник компанії у коментарі ABS News.

Тим часом на порталі аналітичного центру CEPA опублікували карту ударів Ірану по навколишніх країнах. Найближча уражена ціль — умовно, на протилежному боці Перської затоки на відстані 100-200 км, найдальша — об'єкти в Йорданії] за 1100 км.

Перехоплювачі України — карта атак Ірану 28 лютого-3 березня Фото: CEPA

Зазначимо, Фокус писав про війну в Ірані та про потребу в перехоплювачах України. Наприклад, 3 березня стався приліт на один з найбільших НПЗ Перської затоки ARAMCO у Саудівській Аравії. Медіа повідомили, що по підприємству вдарили дрони-камікадзе "Шахед" Ірану. Тим часом 11 березня The New York Times заявило, що КВІР поцілили по 17 об'єктах США, серед них — радари DHAAD для збиття балістики, у тому числі — на базі в Йорданії.

Нагадуємо, 13 березня аналітики медіа Sky News назвало три причини, чому війна в Ірані допоможе РФ воювати в Україні.