Війна з Іраном фінансує напад РФ на Україну: який зв'язок між боями в Європі та на Сході, — SkyNews

Війна в Ірані негайно вплинула на зростання цін на нафту і, по суті, завдяки діям Сполучених Штатів Америки Росія вже отримала на 17% більше грошей, встановило медіа SkyNews. Крім того, експорт з нафтових терміналів у портах зріс майже на чверть. Чому ескалація на Близькому Сході має прямий вплив на війну в Україні та живить військові спроможності РФ?

Зростання цін на нафту збільшило доходи РФ навіть попри санкції, накладені світовим співтовариством, ідеться у статті британського медіа. Війна в Ірані триває 14-й день, а Кремль за цей час вже отримав на 17% більше нафтоприбутків та почав відвантажувати на 24% більше нафти. На думку аналітиків, через рішення президента США Дональда Трампа почати бойові дії на Близькому Сході Кремль заробив додаткові кошти та фінансуватиме ними війну в Україні. До всього, Білий дім скасовує санкції на російську нафту, і доходи Москви стануть ще більшими.

Аналітики SkyNews написали, що РФ стала "переможцем" війни в Ірані, хоч не здійснила жодного пострілу. Про успіх росіян свідчать графіки цін на нафту, які стрімко зросли, збільшивши прибутки президент Володимира Путіна. Десятки танкерів заблоковані в Ормузькій протоці, ціна за нафту марки Urals зросла від 60-70 дол. до 100 дол. за барель і це "принесло Кремлю та його кампанії проти України неочікуваний прибуток". При цьому завдяки попереднім санкціям нафтові прибутки РФ у 2025 році справді упали на 18%, а тепер, схоже, "відскочили" назад.

Війна в Ірані — як зросла ціна на російську нафту Urals у березні 2026 року Фото: Sky News

Медіа дослідило ціну нафти на танкері Kousai тіньового флоту РФ, який 2 лютого завантажив 750 тис. барелів на терміналі в Усть-Лугу. Початкова ціна вантажу становила 40 млн дол., а 12 березня — вже 65 млн дол.: зростання майже на 40%. Зауважується, що Росія виграла і на ціні, і на зменшенні санкцій (Індії дозволили купувати російську нафту), і від того, що іранська нафта для Китаю заблокована у Перській затоці.

"Чим довше триватиме конфлікт з Іраном, тим більше ймовірно, що Росія з цього виграє", — підсумувало SkyNews.

Війна в Ірані — зв'язок з подіями в Україні

Зазначимо, 28 лютого 2026 року почалась війна в Ірані й того ж дня Корпус стражів ісламської революції (КВІР) повідомив про блокування Ормузької протоки — проходу шириною 3 км, яким кораблі з близькосхідною нафтою йшли з Перської затоки в Індійський океан. Через цю "нафтову артерію" переміщувалось 20-30% світової нафти, і була загроза, що це вплине на світові ціни. 2 березня Reuters повідомило про попередження від іранських військових, що вони стрілятимуть по танкерах, які спробують перетнути протоку. До всього Тегеран спробував замінувати прохід, а після цього Трамп заявив, що армія США знищила 16 мінувальників. Тим часом експерт Дмитро Льоушкін в ефірі "Київ 24" пояснив, як зросте ціна на пальне в Україні при зростанні ціни нафти до 100 дол.

Нагадуємо, 10 березня речник Путіна Дмитро Пєсков розповів про розмову між Москвою та Вашингтоном та уточнив, чи говорили про зняття санкцій на РФ.