Усього за кілька годин: Трамп похвалився військовим успіхом в Ірані (відео)

Президент США Дональд Трамп відреагував на повідомлення про нібито мінування Ормузької протоки, водного шляху, що має вирішальне значення для світових поставок енергоносіїв.

Він повідомив, що американські військові потопили 10 мінних суден Ірану. Про це політик написав у себе в Truth Social.

"Я радий повідомити, що за останні кілька годин ми вразили і повністю знищили 10 неактивних мінних суден і/або кораблів, і це ще не все!" — йдеться в публікації.

Заява Трампа пролунала за кілька хвилин після того, як президент США застеріг Іран від встановлення мін у цьому водному шляху, яким проходить близько п'ятої частини світових запасів нафти:

"Якщо з якоїсь причини міни були встановлені і не будуть негайно знешкоджені, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними".

Глава Білого дому уточнив, що США використовують "ті ж технології та ракетні можливості, що й проти наркоторговців, щоб назавжди знищити будь-яке судно або корабель, які намагаються мінувати Ормузьку протоку".

Зі свого боку Центральне командування Збройних сил США назвало цифру в 16 знищених мінних загороджувачів і показало кадри знищення одного з них.

10 березня з'явилися повідомлення, що Іран почав встановлювати міни в Ормузькій протоці, хоча й не у великих масштабах. За словами джерел, за останні дні було встановлено лише "кілька десятків" мін.

Іран, як і раніше, зберігає понад 80% своїх малих суден і мінних загороджувачів і може встановити сотні мін на цьому водному шляху.

За даними енергетичної консалтингової компанії Kpler, через протоку, розташовану між Оманом та Іраном, у 2025 році щодня проходило близько 13 мільйонів барелів нафти, що становить приблизно 31% від усіх морських перевезень нафти.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що США "не дозволять терористам утримувати Ормузьку протоку в заручниках".

"За вказівкою президента Трампа @CENTCOM знищує неактивні мінні судна в Ормузькій протоці — знищуючи їх із безжальною точністю. Ослабленому іранському режиму: вас офіційно попереджено!", — ідеться в його пості в Х.

Раніше Корпус вартових ісламської революції (КВІР) попереджав, що будь-яке судно, що проходить через протоку, буде атаковано, і з початку війни в Ірані вона фактично закрита. Джерела заявили, що зараз Ормузька протока — то "долина смерті" через ризики, пов'язані з транзитом.

Ебрахім Джабарі, високопоставлений співробітник КВІР Ірану, заявив:

"Протока закрита. Якщо хто-небудь спробує пройти, герої Корпусу вартових ісламської революції і регулярного флоту підпалять ці судна".

На доказ цих слів 6 березня Іран атакував в Ормузькій протоці буксир ОАЕ, який поспішав на допомогу підбитому вантажному судну. Усі, хто були на борту, загинули.

Через Ормузьку протоку танкери перевозять нафту і газ з Ірану, Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку, Катару, Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів. Більша частина нафти, що перевозиться цим водним шляхом, продається в Азію.

Ціни на нафту 9 березня підскочили майже до $120 за барель, досягнувши найвищого рівня з 2022 року. Пізніше вони опустилися до $90 доларів після того, як Трамп заявив, що війна з Іраном "практично завершена".

