Всего за несколько часов: Трамп похвастался военным успехом в Иране (видео)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о якобы минировании Ормузского пролива, водного пути, имеющего решающее значение для мировых поставок энергоносителей.

Он сообщил, что американские военные потопили 10 минных судов Ирана. Об этом политик написал у себя в Truth Social.

"Я рад сообщить, что за последние несколько часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных минных судов и/или кораблей, и это еще не все!" — гласит публикация.

Заявление Трампа прозвучало через несколько минут после того, как президент США предостерег Иран от установки мин в этом водном пути, по которому проходит около пятой части мировых запасов нефти:

"Если по какой-либо причине мины были установлены и не будут немедленно обезврежены, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными".

Глава Белого дома уточнил, что США используют "те же технологии и ракетные возможности, что и против наркоторговцев, чтобы навсегда уничтожить любое судно или корабль, пытающиеся минировать Ормузский пролив".

В свою очередь Центральное командование Вооруженных сил США назвало цифру в 16 уничтоженных минных заградителей и показало кадры уничтожения одного из них.

10 марта появились сообщения, что Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе, хотя и не в больших масштабах. По словам источников, за последние дни было установлено лишь "несколько десятков" мин.

Иран по-прежнему сохраняет более 80% своих малых судов и минных заградителей и может установить сотни мин в этом водном пути.

По данным энергетической консалтинговой компании Kpler, через пролив, расположенный между Оманом и Ираном, в 2025 году ежедневно проходило около 13 миллионов баррелей нефти, что составляет примерно 31% от всех морских перевозок нефти.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что США "не позволят террористам удерживать Ормузский пролив в заложниках".

"По указанию президента Трампа @CENTCOM уничтожает неактивные минные суда в Ормузском проливе — уничтожая их с безжалостной точностью. Ослабленному иранскому режиму: вы официально предупреждены!", – говорится в его посте в Х.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, будет атаковано, и с начала войны в Иране он фактически закрыт. Источники заявили, что сейчас Ормузский пролив — то "долина смерти" из-за рисков, связанных с транзитом.

Эбрахим Джабари, высокопоставленный сотрудник КСИР Ирана, заявил:

"Пролив закрыт. Если кто-либо попытается пройти, герои Корпуса стражей исламской революции и регулярного флота подожгут эти суда".

В доказательство этих слова 6 марта Иран атаковал в Ормузском проливе буксир ОАЭ, который спешил на помощь подбитому грузовому судну. Все, кто были на борту, погибли.

Через Ормузский пролив танкеры перевозят нефть и газ из Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Катара, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов. Большая часть нефти, перевозимой по этому водному пути, продается в Азию.

Цены на нефть 9 марта подскочили почти до $120 за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. Позже они опустились до $90 долларов после того, как Трамп заявил, что война с Ираном "практически завершена".

