Иран готов пропускать суда через Ормузский пролив, но при одном условии: чего требует Тегеран, — CNN

Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности пропускать через Ормузский пролив любые европейские и арабские суда, однако лишь при соблюдении одного условия.

Иран обещает неограниченный проезд для тех стран, которые выставят американских и израильских послов со своей территории. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на иранские СМИ.

Корпус стражей Исламской революции сделал заявление, в котором говорится, что страны, которые выполнят это требование, будут иметь "полное право и свободу" передвигаться через стратегически важный Ормузский пролив. Для этого им нужно разорвать дипломатические отношения с США и Израилем, которые начали военную операцию против Ирана.

Иран хочет ввести пошлины на танкеры и корабли в Персидском заливе

Впоследствии в CNN также сообщили, что Иран планирует ввести пошлины на танкеры и корабли в Персидском заливе. Тегеран уже завершает разработку планов на введение так называемых "пошлин безопасности" на нефтяные корабли и коммерческие суда, принадлежащие странам-союзницам США, рассказал изданию иранский источник, знакомый с этим вопросом.

Иранский чиновник также подчеркнул, что Ормузский пролив остается "закрытым" для прохода судов, несмотря на все заявления президента США Дональда Трампа о том, что он якобы открыт. Тегеран будет продолжать борьбу до того момента, пока Америка не объявит о поражении.

"Мы держим в руках рычаг влияния на мировые цены на нефть, и США придется долго ждать наших действий, чтобы контролировать цену. Цены на энергоносители стали нестабильными, и мы будем продолжать борьбу, пока Трамп не признает поражение", — заявил источник.

Стоит отметить, что через Ормузский пролив проходит пятая часть мировых поставок нефти. Стремительное повышение цен на нефть стало одним из последствий перекрытия этого пролива.

Напомним, 10 марта Дональд Трамп заявил, что Иран планировал напасть на США в течение недели, и объявил об отмене части санкций в отношении нефти.

Также 9 марта в WSJ сообщили, что Трамп готов к убийству нового верховного лидера Ирана, если тот не пойдет на условия США.