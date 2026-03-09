Трамп готов к убийству Моджтаба Хаменеи, если новый иранский лидер не уступит требованиям США

В минувшие выходные Моджтаба Хаменеи был избран следующим верховным лидером Ирана. Сын Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильских авиаударов 28 февраля, был назван президентом Трампом "неприемлемым" выбором.

Дональд Трамп заявил помощникам, что поддержит убийство Хаменеи-младшего, если тот окажется не готов уступить требованиям США, сообщает WSJ.

Также президент США заявил, что Иран совершил ошибку, выбрав своего нового лидера.

Трамп добавил, что говорить о захвате иранской нефти пока рано, но не исключил такой возможности.

При этом эксперты заявляют, что выбор Моджтабы Хаменеи в качестве преемника своего отца свидетельствует о том, что у власти в Иране остаются сторонники жесткой линии, и, похоже, закрывает путь к скорейшему завершению войны.

Но при этом президент США настроен оптимистично. Дональд Трамп заявил, что США "очень сильно" опережают его первоначальные прогнозы по срокам проведения операций в Иране, которые он назвал 4-5 недель .

"Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу CBS.

Комментируя заявление нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, Трамп сказал: "У меня нет для него никакого послания".

Президент США также заявил, что у него есть кандидатура на замену Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

Напомним, США перехватили зашифрованные сообщения, предположительно исходящие из Ирана , которые могут служить "оперативным триггером" для "спящих агентов" за пределами страны.

Тем временем Иран начал атаковать опреснительные установки в странах Персидского залива. Если Саудовская Аравия не сможет опреснять морскую воду, то Эр-Рияд опустеет в течении недели.