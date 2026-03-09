Вода дороже нефти: Дубай и Эр-Рияд могут эвакуировать из-за ударов Ирана по опреснителям

Иран может перекрыть водоснабжение стран Персидского залива. Иранские дроны уже атаковали опреснительную установку в Бахрейне, имеющую жизненно важное значение для очистки воды, — эксперты предупреждают, что аналогичные атаки в других местах могут вынудить крупные города, такие как Эр-Рияд, эвакуировать жителей.

По мере того как конфликт в Персидском заливе все больше обостряется, гражданская инфраструктура все чаще становится мишенью Ирана. К ним относятся опреснительные установки, которые стали жизненно необходимыми для жизни человека в засушливом регионе, пишет Daily Mail.

Эксперты предупреждают, что если опреснительные установки останутся под прицелом Ирана, то вполне вероятно, что опустеют целые города.

Бахрейн заявил 8 марта, что иранский беспилотник причинил "материальный ущерб" одному из его заводов на острове, обвинив режим аятолл в "неизбирательных" атаках на гражданские цели.

Днем ранее Иран обвинил США в нападении на опреснительную установку на острове Кешм, что повлияло на водоснабжение 30 деревень.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США в создании "прецедента", назвав субботнее нападение "опасным шагом с серьезными последствиями". США отрицают причастность своих сил к этому инциденту.

Профессор Северо-Западного университета в Катаре, доктор Марк Оуэн Джонс, заявил, что опреснительные установки крайне важны для стран Ближнего Востока"Отсутствие этих установок имело бы огромные последствия. В Эр-Рияде, если бы были совершены нападения на некоторые опреснительные установки, городу пришлось бы эвакуироваться примерно через неделю".

Джонс также предупредил, что важны не только опреснители, но и энергетическая инфраструктура, так как они чрезвычайно энергоемки. Поэтому, если атаковать энергетическую инфраструктуру, то пропадет не только свет, но и пресная вода.

Он обвинил Иран в преднамеренных нападениях на гражданскую инфраструктуру с целью оказать давление на своих соседей по Персидскому заливу, чтобы те попытались досрочно завершить нынешнюю войну.

"Иранские атаки направлены на создание паники. Решение людей остаться или уехать зависит от обострения ситуации, например, от того, считаете ли вы, что вода может стать дефицитом из-за этих атак на опреснители. Это может стать ключевым фактором, заставляющим вас уехать или вызвать панику на улицах… если правительства стран Персидского залива поверят, что водная инфраструктура находится под угрозой, они с большей вероятностью окажут давление на США, чтобы те попытались положить конец войне", - предупредил Джонс.

Иран может оставить ОАЭ и Саудовскую Аравию без пресной воды

Война, начавшаяся 28 февраля с атак США и Израиля на Иран, уже привела к столкновению с ключевыми объектами инфраструктуры опреснения воды.

2 марта иранские удары по порту Джебель-Али в Дубае пришлись примерно на 20 км от одного из портов, где находятся крупнейшие в мире опреснительные установки, которые обеспечивают большую часть питьевой воды города.

Сообщалось также о повреждениях на энергетическом и водоочистном комплексе Фуджейра F1 в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​на опреснительной установке Доха-Уэст в Кувейте. По всей видимости, повреждения на этих двух объектах стали результатом атак на расположенные поблизости порты или обломков перехваченных беспилотников.

Профессор Джорджтаунского университета в Катаре, доктор Ноха Абуэльдахаб, напомнила, что Иран уже заявил, что имеет право на самооборону. Однако "существуют пределы тому, как он может осуществлять эту самооборону". И нападения на опреснители являются незаконными.

Эксперты напомнили, что во время вторжения Ирака в Кувейт в 1990-1991 годах и последующей войны в Персидском заливе иракские войска, отступая, саботировали электростанции и опреснительные установки. В то же время миллионы баррелей сырой нефти были преднамеренно сброшены в Персидский залив, что привело к одному из крупнейших разливов нефти в истории.

Масштабное нефтяное пятно угрожало загрязнением водозаборных труб, используемых опреснительными установками по всему региону. Рабочие бросились устанавливать защитные боновые заграждения вокруг впускных клапанов крупных установок.

В результате разрушений Кувейт практически лишился пресной воды и оказался в зависимости от экстренного импорта. Полное восстановление заняло годы.

Эти инциденты подчеркивают более широкое размывание давних норм, запрещающих нападения на гражданскую инфраструктуру, заявляют эксперты, напомнив про войну в Украине.

Международное гуманитарное право, включая положения Женевских конвенций, запрещает нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, необходимой для выживания населения, в том числе по объектам водоснабжения.

Сколько воды опресняют страны Персидского залива

Весь регион зависит от этих предприятий. Сотни опреснительных установок расположены вдоль побережья Персидского залива, в результате чего отдельные системы, снабжающие водой миллионы людей, оказываются в зоне досягаемости иранских ракетных или беспилотных ударов. Без них крупные города не смогли бы поддерживать свою нынешнюю численность населения.

Ближний Восток производит около 45–50% всей опресненной воды в мире. Для стран Персидского залива это единственный способ обеспечить население питьевой водой.

Саудовская Аравия: Мировой лидер. Опресняет около 7–8 млн кубометров в день. Опресненная вода обеспечивает около 50-70% потребностей страны в питьевой воде и почти 100% в крупных городах (Эр-Рияд, Джидда).

ОАЭ: Около 42% всех потребностей в воде покрывается за счет опреснения. В питьевом секторе эта цифра доходит до 90%.

Кувейт и Катар: Эти страны почти на 90–95% зависят от опреснения в плане бытового водоснабжения.

Израиль: около 35-40% всей воды в стране (и около 80% бытовой) — опресненная.

Общие цифры: Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия) вместе опресняют более 20 млн кубометров воды в сутки.

Эта технология удаляет соль из морской воды — чаще всего путем пропускания ее через сверхтонкие мембраны в процессе, известном как обратный осмос, — для получения пресной воды, необходимой для поддержания жизни города, гостиниц, промышленности и сельского хозяйства.

