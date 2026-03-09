Вода дорожча за нафту: Дубай і Ер-Ріяд можуть евакуювати через удари Ірану по опріснювачах

Іран може перекрити водопостачання країн Перської затоки. Іранські дрони вже атакували опріснювальну установку в Бахрейні, що має життєво важливе значення для очищення води, — експерти попереджають, що аналогічні атаки в інших місцях можуть змусити великі міста, такі як Ер-Ріяд, евакуювати мешканців.

У міру того як конфлікт у Перській затоці дедалі більше загострюється, цивільна інфраструктура все частіше стає мішенню Ірану. До них належать опріснювальні установки, які стали життєво необхідними для життя людини в посушливому регіоні, пише Daily Mail.

Експерти попереджають, що якщо опріснювальні установки залишаться під прицілом Ірану, то цілком імовірно, що спорожніють цілі міста.

Бахрейн заявив 8 березня, що іранський безпілотник заподіяв "матеріальну шкоду" одному з його заводів на острові, звинувативши режим аятолл у "невибіркових" атаках на цивільні цілі.

Днем раніше Іран звинуватив США в нападі на опріснювальну установку на острові Кешм, що вплинуло на водопостачання 30 сіл.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив США у створенні "прецеденту", назвавши суботній напад "небезпечним кроком із серйозними наслідками". США заперечують причетність своїх сил до цього інциденту.

Професор Північно-Західного університету в Катарі, доктор Марк Оуен Джонс, заявив, що опріснювальні установки вкрай важливі для країн Близького Сходу "Відсутність цих установок мала б величезні наслідки. В Ер-Ріяді, якби були здійснені напади на деякі опріснювальні установки, місту довелося б евакуюватися приблизно через тиждень".

Джонс також попередив, що важливими є не тільки опріснювачі, а й енергетична інфраструктура, оскільки вони надзвичайно енергоємні. Тому, якщо атакувати енергетичну інфраструктуру, то пропаде не тільки світло, а й прісна вода.

Він звинуватив Іран у навмисних нападах на цивільну інфраструктуру з метою чинити тиск на своїх сусідів по Перській затоці, щоб ті спробували достроково завершити нинішню війну.

"Іранські атаки спрямовані на створення паніки. Рішення людей залишитися або виїхати залежить від загострення ситуації, наприклад, від того, чи вважаєте ви, що вода може стати дефіцитом через ці атаки на опріснювачі. Це може стати ключовим фактором, що змушує вас виїхати або викликати паніку на вулицях... якщо уряди країн Перської затоки повірять, що водна інфраструктура перебуває під загрозою, вони з більшою ймовірністю чинитимуть тиск на США, щоб ті спробували покласти край війні", — попередив Джонс.

Іран може залишити ОАЕ і Саудівську Аравію без прісної води

Війна, що почалася 28 лютого з атак США та Ізраїлю на Іран, уже призвела до зіткнення з ключовими об'єктами інфраструктури опріснення води.

2 березня іранські удари по порту Джебель-Алі в Дубаї припали приблизно на 20 км від одного з портів, де розташовані найбільші у світі опріснювальні установки, які забезпечують більшу частину питної води міста.

Повідомлялося також про пошкодження на енергетичному і водоочисному комплексі Фуджейра F1 в Об'єднаних Арабських Еміратах і на опріснювальній установці Доха-Вест у Кувейті. Найімовірніше, пошкодження на цих двох об'єктах стали результатом атак на розташовані поблизу порти або уламків перехоплених безпілотників.

Професор Джорджтаунського університету в Катарі, доктор Ноха Абуельдахаб, нагадала, що Іран уже заявив, що має право на самооборону. Однак "існують межі тому, як він може здійснювати цю самооборону". І напади на опріснювачі є незаконними.

Експерти нагадали, що під час вторгнення Іраку в Кувейт у 1990-1991 роках і подальшої війни в Перській затоці іракські війська, відступаючи, саботували електростанції та опріснювальні установки. Водночас мільйони барелів сирої нафти були навмисно скинуті в Перську затоку, що призвело до одного з найбільших розливів нафти в історії.

Масштабна нафтова пляма загрожувала забрудненням водозабірних труб, що використовуються опріснювальними установками по всьому регіону. Робітники кинулися встановлювати захисні бонові загородження навколо впускних клапанів великих установок.

Унаслідок руйнувань Кувейт практично позбувся прісної води і опинився в залежності від екстреного імпорту. Повне відновлення зайняло роки.

Ці інциденти підкреслюють ширше розмивання давніх норм, що забороняють напади на цивільну інфраструктуру, заявляють експерти, нагадавши про війну в Україні.

Міжнародне гуманітарне право, включно з положеннями Женевських конвенцій, забороняє нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, необхідній для виживання населення, зокрема по об'єктах водопостачання.

Скільки води опріснюють країни Перської затоки

Весь регіон залежить від цих підприємств. Сотні опріснювальних установок розташовані вздовж узбережжя Перської затоки, внаслідок чого окремі системи, що постачають водою мільйони людей, опиняються в зоні досяжності іранських ракетних або безпілотних ударів. Без них великі міста не змогли б підтримувати свою нинішню чисельність населення.

Близький Схід виробляє близько 45-50% усієї опрісненої води у світі. Для країн Перської затоки це єдиний спосіб забезпечити населення питною водою.

Саудівська Аравія: Світовий лідер. Опріснює близько 7-8 млн кубометрів на день. Опріснена вода забезпечує близько 50-70% потреб країни в питній воді і майже 100% у великих містах (Ер-Ріяд, Джидда).

ОАЕ: Близько 42% усіх потреб у воді покривається за рахунок опріснення. У питному секторі ця цифра доходить до 90%.

Кувейт і Катар: Ці країни майже на 90-95% залежать від опріснення в плані побутового водопостачання.

Ізраїль: близько 35-40% усієї води в країні (і близько 80% побутової) — опріснена.

Загальні цифри: Країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман і Саудівська Аравія) разом опріснюють понад 20 млн кубометрів води на добу.

Ця технологія видаляє сіль із морської води — найчастіше шляхом пропускання її через надтонкі мембрани в процесі, відомому як зворотний осмос, — для отримання прісної води, необхідної для підтримання життя міста, готелів, промисловості та сільського господарства.

