Золота криза Дубая: в ОАЕ застрягли літаки з дорогоцінним вантажем

Зазвичай золото з Дубая, який є ключовим торговим центром, вивозили звичайними пасажирськими авіарейсами. Але через атаки Ірану, літаки стоять в аеропортах, а золото почали продавати зі значною знижкою.

Перебої в постачанні золота з Дубая впливають насамперед на покупців в Індії. Багато покупців відмовилися від нових замовлень, не бажаючи платити за надзвичайно високі витрати на доставку і страхування без гарантії швидкої доставки. У результаті, замість того щоб нескінченно платити за зберігання і фінансування, трейдери пропонують знижки до 30 доларів за унцію порівняно зі світовим еталонним показником у Лондоні, повідомляє Bloomberg.

6 березня багато вантажів залишалися заблокованими, хоча частину дорогоцінного металу було завантажено на рейси, які вилітають із Дубая з середини цього тижня.

Останніми роками ОАЕ перетворилися на великий центр торгівлі дорогоцінними металами. Тільки у 2024 році країна імпортувала 1392 тонни золота на суму понад 100 мільярдів доларів.

Об'єднані Арабські Емірати, і Дубай зокрема, є важливим центром переробки та експорту дорогоцінних металів покупцям по всій Азії, а також каналом для постачань зі Швейцарії, Великої Британії та низки африканських країн. Їхній повітряний простір частково закритий через ракетні обстріли з боку Ірану, оскільки американсько-ізраїльська війна з Тегераном триває вже сьомий день без ознак вирішення.

Золото перевозиться між торговельними центрами у вантажних відсіках пасажирських літаків за ціною значно нижчою від 1 долара за унцію за рейс. Обсяг, який можна перевезти за один рейс, обмежений — не за вагою, а за вартістю, — оскільки страхові компанії страхують лише кілька тонн на одному літаку.

Масове скасування рейсів у Дубай і назад позбавило трейдерів можливості реалізувати свій метал, що вказує на потенційні проблеми з потоками фізичного золота.

"А транспортування золота суходолом пов'язане з цілою низкою складнощів, особливо коли йдеться про перетин міжнародних кордонів", — каже Ларс Йоганссон, консультант і ветеран галузі логістики дорогоцінних металів.

"Є способи знизити ризики. Те, що теоретично може поміститися в одній броньованій вантажівці, може поміститися в трьох. Можливо, вас буде супроводжувати озброєна охорона", — розповів він. Проте, за словами Йоганссона, цей процес не ідеальний, і перетин кордонів зі зброєю може бути заборонений.

За даними Flightradar24, з моменту першого удару у відповідь Ірану по всьому світу було скасовано понад 12 300 рейсів.

Призупинення пасажирських рейсів і раніше створювало серйозні проблеми для трейдерів золотом. На початку пандемії 2020 року обмеження на поїздки також не дозволяли трейдерам швидко переміщати метал між Лондоном і Нью-Йорком.

