"Тільки безумовна капітуляція": Трамп заявив, що не піде на угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не збирається ні про що домовлятися з Іраном, проти якого разом з Ізраїлем воює вже майже тиждень.

Він заявив, що жодних угод не прийме, про що написав у Truth Social.

"З Іраном не буде жодної угоди, крім безумовної капітуляції!" — ідеться в публікації.

Він також запевнив, що після того, як в Ірані виберуть "прийнятного" лідера або лідерів, США та їхні партнери "невтомно працюватимуть над тим, щоб вивести Іран зі стану, близького до краху, і зробити його економічно розвиненішим, більш процвітаючим і сильнішим, ніж будь-коли раніше".

Його слова вже мали ефект. Ціна на нафту Brent злетіла вище до $90 за барель вперше за два роки, і її вартість неухильно показує подальше зростання.

Незважаючи на те, що ситуація в Ірані ще далека від свого завершення, Трамп уже прогнозує, що уряд Ірану не буде останнім, хто здасться в ініційованому ним конфлікті. За його словами, "Куба теж впаде".

Тим часом Міністерство закордонних справ РФ звинуватило США та Ізраїль у спробі втягнути арабські країни у війну. У Москві заявили, що розраховували на "розсудливість", але зі США та Ізраїлю "лунають войовничі заяви", а ізраїльська армія здійснила нове вторгнення в Ліван.

