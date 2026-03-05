Нострадамус передбачив війну США з Іраном майже 500 років тому: про що йдеться у пророцтві

Багатовікові пророцтва Нострадамуса спливли знову на тлі ескалації війни між США та Іраном.

Мішель де Ностредам, астролог 16 століття, на думку декого, передбачив великі світові події у своїй книзі 1555 року "Пророцтва", зокрема: теракти 11 вересня і смерть принцеси Діани. Тепер дехто вважає, що йому також вдалося передбачити й ескалацію війни між США та Іраном, пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Незважаючи на те, що в текстах Нострадамуса не вказано точних дат, прихильники його пророцтв вважають, що низка його загадкових уривків можуть бути пов'язані з подіями, які відбуваються цього року: від ескалації глобальних конфліктів до політичних потрясінь. Наприклад, в одному з уривків йдеться про виникнення "величезного рою бджіл", що дехто інтерпретує як використання безпілотників.

На підтримку цієї теорії наводиться ще одне пророцтво, в якому йдеться про затяжний конфлікт: "Сім місяців великої війни, люди загинуть від зла/Руан, Евре, король не зазнає поразки". Вважається, що згадка про семимісячну війну може бути попередженням про те, як довго може тривати операція на Близькому Сході.

Ще одне пророцтво свідчить про те, що "коли Марс правитиме своїм шляхом серед зірок, людська кров окропить святилище". У тексті також ідеться про те, що "три вогні" піднімуться зі сходу, тоді як "Захід втратить своє світло в тиші". Зазначимо, що Марс був давньоримським богом війни, а тому дехто вважає, що уривок вказує на те, що 2026 рік може стати ще одним роком, що ознаменувався початком глобального конфлікту.

Деякі тлумачі вважають, що передбачення Нострадамуса стали знову актуальними на тлі різкого загострення напруженості на Близькому Сході. Зазначимо, що в суботу США та Ізраїль завдали ударів по цілях на території Ірану, скинувши бомби на ракетні бази і знищивши військові кораблі в рамках військової кампанії.

Деякі тлумачі також вказували на неодноразові згадки Нострадамусом раптових нападів і дивної зброї як на додатковий доказ того, що його твори можуть відображати сучасну війну. Цікаво, що рядок про "рій бджіл" тривалий час ставив у глухий кут дослідників, проте тепер тлумачі вважають, що вираз описує сучасні технології.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що топ 5 пророцтв про кінець світу в історії людства.

Раніше Фокус писав про те, що п'ять передбачень Нострадамуса, які збулися. Але це не точно.