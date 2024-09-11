П'ять передбачень Нострадамуса, які збулися. Але це не точно

Більшість передбачень Нострадамуса написані в дуже складній для розуміння формі, що дає неймовірні можливості для трактування.

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Французький лікар і аптекар Мішель де Нотрдам, відомий також як Нострадамус, прославився ще за свого життя — після того, як опублікував довгу серію пророцтв. Ці пророцтва продовжують містифікувати публіку і донині.

Здебільшого це відбувається тому, що Нострадамус писав свої передбачення заплутаними чотиривіршами, які переосмислювати можна нескінченно, пише Sky History.

Але чи є хоч якась дещиця правди в його передбаченнях? Загальноприйнятими стали п'ять передбачень Нострадамуса, які були найближчі до правди.

1. Смерть Генріха II

Король Франції Генріх II Фото: Wikimedia Commons

Король Франції Генріх II особисто був знайомий з Нострадамусом, провісник називав його величність "найбільш непереможним Генріхом, королем Франції".

Як відомо, Генріх II дуже любив полювання, поєдинки та інші активні види відпочинку свого часу. Влітку 1559 року король Франції влаштував турнір на честь нещодавно укладеного мирного договору. Під час поєдинку, в якому Генріх II вирішив узяти участь, спис його молодого супротивника зламався, а уламки від нього пробили око і череп короля.

Далі на короля Франції чекала повільна і дуже болісна смерть від сепсису. Багато хто вірить, що такий сумний результат був передбачений Нострадамусом. В одному з його чотиривіршів говориться, що "молодий лев здолає старшого, пронизавши його очі через золоту клітку". Далі йдеться, що "дві рани" призведуть до "жорстокої смерті".

Критики підкреслюють, що в чотиривірші також ідеться про те, що вбивство станеться "на полі бою в одиночній сутичці", а Генріх був убитий випадково під час ігрового турніру.

2. Велика лондонська пожежа

Велика лондонська пожежа Фото: Вiкiпедiя

Зазвичай чотиривірш Нострадамуса нібито про Велику лондонську пожежу наводять повністю, оскільки вважається, що це одне з найзагадковіших пророцтв.

"Кров праведних вчинить злочин у Лондоні,

Спалені у вогні 66-ти,

Стара леді впаде з її високого місця,

І багато братів по вірі буде вбито".

Дивний чотиривірш стає інтригуючим, якщо звернути увагу на шістки: як відомо, пожежа сталася 1666 року. Також "кров праведних" приписують великій кількості жертв пожежі, точна кількість яких залишається невідомою. За офіційними даними, загинули лише близько 7 осіб, але багатьох так і не вдалося впізнати через понівечені вогнем останки.

Але Велика лондонська пожежа почалася в пекарні, а не від блискавки, і невідомою залишається "стародавня леді". Навіть за мірками Нострадамуса чотиривірш вийшов дуже заплутаним.

3. Пришестя Адольфа Гітлера

Адольф Гітлер Фото: Bundesarchiv

Багато хто вважає, що Нострадамус передбачив пришестя Адольфа Гітлера, як чимало інших історичних подій XX століття.

"Із глибин Заходу Європи народиться дитя з бідних людей. Він своєю мовою... спокусить великий загін, а його слава пошириться далеко за межі Європи", — писав Нострадамус.

В іншому чотиривірші Нострадамуса, можливо, згадується битва "поблизу Гістера", що може бути або вільним відсиланням до Гітлера, або звичайною згадкою старої назви річки Дунай.

4. Бомбардування Хіросіми та Нагасакі

Бомбардування Хіросіми Фото: Shutterstock

"У двох містах відбудуться лиха, подібних до яких ніхто не бачив", — написав Нострадамус.

Більшість вважає, що цими двома містами стали Хіросіма і Нагасакі, які були зруйновані атомними бомбами наприкінці Другої світової війни.

У чотиривірші також згадується "голод всередині чуми", що може бути натяком на променеву хворобу та інші руйнування, спричинені війною. Нострадамус також пише про "людей, загашених сталлю", що може означати бомби, які скидають на населення.

Звісно, Нострадамус міг говорити і про буквальну чуму, що вразила всі можливі міста, враховуючи, що сам він мав безпосередній досвід лікування хворих на чуму. Але все залежить від того, наскільки сильно ви хочете в це вірити.

5. Убивство Кеннеді

День убивства президента США Джона Кеннеді Фото: Getty Images

Убивство президента Джона Кеннеді стало одним із ключових моментів XX століття, тому не дивно, що багато хто шукав у роботах Нострадамуса хоч якийсь натяк на пророцтво. Часто цитованим претендентом є фраза "З висоти зло впаде на велику людину" — можливо, це посилання на те, що в нього з відстані стріляв снайпер.

Примітно, що чотиривірш продовжується словами: "У злочині буде звинувачений мертвий невинний". Передбачуваного вбивцю Лі Гарві Освальда застрелили незабаром після вбивства Кеннеді, і впродовж тривалого часу його вважали невинним.

Нострадамус запевняє, що справжній винуватець "залишиться в тумані".