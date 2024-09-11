Пять предсказаний Нострадамуса, которые сбылись. Но это не точно

Большинство предсказаний Нострадамуса написаны в очень сложной для понимания форме, что дает невероятные возможности для трактовки.

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Французский врач и аптекарь Мишель де Нотрдам, известный также как Нострадамус, прославился еще при своей жизни — после того, как опубликовал длинную серию пророчеств. Эти пророчества продолжают мистифицировать публику и по сей день.

По большей части это происходит потому, что Нострадамус писал свои предсказания запутанными четверостишьями, которые переосмысливать можно бесконечно, пишет Sky History.

Но есть ли хоть какая-то толика правды в его предсказаниях? Общепринятыми стали пять предсказаний Нострадамуса, которые ближе всего оказались к правде.

1. Смерть Генриха II

Король Франции Генрих II Фото: Wikimedia Commons

Король Франции Генрих II лично был знаком с Нострадамусом, предсказатель называл его величество "самым непобедимым Генрихом, королем Франции".

Как известно, Генрих II очень любил охоту, поединки и другие активные виды отдыха своего времени. Летом 1559 года король Франции устроил турнир в честь недавно заключенного мирного договора. Во время поединка, в котором Генрих II решил поучаствовать, копье его молодого противника сломалось, а щепки от него пробили глаз и череп короля.

Далее короля Франции ждала медленная и очень мучительная смерть от сепсиса. Многие верят, что такой печальный исход был предсказан Нострадамусом. В одном из его четверостиший говорится, что "молодой лев одолеет старшего, пронзив его глаза через золотую клетку". Далее говорится, что "две раны" приведут к "жестокой смерти".

Критики подчеркивают, что в четверостишии также говорится, что убийство произойдет "на поле боя в одиночной схватке", а Генрих был убит случайно во время игрового турнира.

2. Великий лондонский пожар

Великий лондонский пожар Фото: Википедия

Обычно четверостишье Нострадамуса якобы о Великом лондонском пожаре приводят полностью, так как считается, что это одно из самых загадочных пророчеств.

"Кровь праведных совершит преступление в Лондоне,

Сожженные в огне 66-ти,

Старая леди упадет с ее высокого места,

И многие братья по вере будут убиты".

Странное четверостишье становится интригующим, если обратить внимание на шестерки: как известно, пожар произошел в 1666 году. Также "кровь праведных" приписывают большому количеству жертв пожара, точное количество которых остается неизвестным. По официальным данным, погибли лишь около 7 человек, но многих так и не удалось опознать из-за изувеченных огнем останков.

Но Великий лондонский пожар начался в пекарне, а не от молнии, и неизвестной остается "древняя леди". Даже по меркам Нострадамуса четверостишье вышло очень запутанным.

3. Пришествие Адольфа Гитлера

Адольф Гитлер Фото: Bundesarchiv

Многие считают, что Нострадамус предсказал пришествие Адольфа Гитлера, как немало других исторических событий XX века.

"Из глубин Запада Европы родится дитя из бедных людей. Он своим языком… соблазнит большой отряд, а его слава распространится далеко за пределы Европы", — писал Нострадамус.

В другом четверостишье Нострадамуса, возможно, упоминается битва "близ Гистера", что может быть либо вольной отсылкой к Гитлеру, либо обычное упоминание старого названия реки Дунай.

4. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

Бомбардировка Хиросимы Фото: Shutterstock

"В двух городах произойдут бедствия, подобных которым никто не видел", — написал Нострадамус.

Большинство считает, что этими двумя городами стали Хиросима и Нагасаки, которые были разрушены атомными бомбами в конце Второй мировой войны.

В четверостишье также упоминается "голод внутри чумы", что может быть намеком на лучевую болезнь и другие разрушения, вызванные войной. Нострадамус также пишет о "людях, потушенных сталью", что может означать бомбы, сбрасываемые на население.

Конечно, Нострадамус мог говорить и о буквальной чуме, поразившей все возможные города, учитывая, что сам он имел непосредственный опыт лечения больных чумой. Но все зависит от того, насколько сильно вы хотите в это верить.

5. Убийство Кеннеди

День убийства президента США Джона Кеннеди Фото: Getty Images

Убийство президента Джона Кеннеди стало одним из ключевых моментов XX века, поэтому неудивительно, что многие искали в работах Нострадамуса хоть какой-то намек на пророчество. Часто цитируемым претендентом является фраза "С высоты зло падет на великого человека" — возможно, это ссылка на то, что в него с расстояния стрелял снайпер.

Примечательно, что четверостишие продолжается словами: "В преступлении будет обвинен мертвый невиновный". Предполагаемый убийца Ли Харви Освальд был застрелен вскоре после убийства Кеннеди и на протяжении долгого времени считался невиновным.

Нострадамус уверяет, что истинный виновник "останется в тумане".