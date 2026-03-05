Нострадамус предсказал войну США с Ираном почти 500 лет назад: о чем говорится в пророчестве

Многовековые пророчества Нострадамуса всплыли вновь на фоне эскалации войны между США и Ираном.

Мишель де Ностредам, астролог 16 века, по мнению некоторых, предсказал крупные мировые события в своей книг 1555 года "Пророчества", в том числе: теракты 11 сентября и смерть принцессы Дианы. Теперь некоторые считают, что ему также удалось предсказать и эскалацию войны между США и Ираном, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что в текстах Нострадамуса не указаны точные даты, сторонники его пророчеств считают, что ряд его загадочных отрывков могут быть связаны с событиями, происходящими в этом году: от эскалации глобальных конфликтов до политических потрясений. Например, в одном из отрывков говорится о возникновении "огромного роя пчел", что некоторые интерпретируют как использование беспилотников.

В поддержку этой теории приводится еще одно предсказание, в котором говорится о затяжном конфликте: "Семь месяцев великой войны, люди погибнут от зла/Руан, Эвре, король не потерпит поражения". Считается, что упоминание о семимесячной войне может быть предупреждением о том, как долго может продлиться операция на Ближнем Востоке.

Еще одно предсказание гласит о том, что "когда Марс будет править своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище". В тексте также говорится о том, что "три огня" поднимутся с востока, в то время как "Запад потеряет свой свет в тишине". Отметим, что Марс был древнеримским богом войны, а потому некоторые считают, что отрывок указывает на то, что 2026 год может стать еще одним годом, ознаменовавшимся началом глобального конфликта.

Некоторые толкователи считают, что предсказание Нострадамуса стали вновь актуальными на фоне резкого обострения напряженности на Ближнем Востоке. Отметим, что в субботу США и Израиль нанесли удары по целям на территории Ирана, сбросив бомбы на ракетные базы и уничтожив военные корабли в рамках военной кампании.

Некоторые толкователи также указывали на неоднократные упоминания Нострадамусом внезапных нападений и странного оружия как на дополнительное доказательство того, что его сочинения могут отражать современную войну. Любопытно, что строка о "рое пчел" долгое время ставила в тупик исследователей, однако теперь толкователи считают, что выражение описывает современные технологии.

