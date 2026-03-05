США и страны Персидского залива хотят приобрести украинские дроны для борьбы с "Шахедами", — СМИ

Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о приобретении украинских дронов-перехватчиков для защиты от атак иранских беспилотников "Шахед". В частности, украинские системы, которые уже доказали эффективность против российских аналогов, могут стать более доступной альтернативой дорогим системам Patriot.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times и представителя украинской оборонной промышленности, переговоры находятся на активной стадии.

По данным издания, после начала операций США и Израиля против Ирана страны Персидского залива столкнулись с реальной угрозой внезапных атак иранских дронов "Шахед". В Тегеране накоплены десятки тысяч таких беспилотников, поэтому региональные государства ищут эффективные и более экономичные решения противовоздушной обороны.

Зато Украина первой начала применять серийные ракеты-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских "Шахедов", которые используются массово против гражданской и военной инфраструктуры. Для сравнения, сами дроны стоят около 30 тысяч долларов, тогда как ракеты типа PAC-3 для систем Patriot оцениваются более 13,5 миллиона долларов за единицу.

Відео дня

Автор материала добавляет, что массовое накопление таких БПЛА в Иране повышает интерес Пентагона к украинскому опыту и технологиям. Один из украинских чиновников назвал переговоры с американской стороной "чувствительной темой", а представитель оборонной промышленности подчеркнул, что любые продажи украинских систем, даже изготовленных за рубежом, должны осуществляться только по согласованию с Киевом.

Помощь Украины в войне с Ираном: что об этом известно

Напомним, что на днях Владимир Зеленский рассказывал, что все активно интересуются украинскими разработками и опытом в защите неба во время войны. Президент предложил странам Ближнего Востока обменивать ракеты ПАК-3 для систем Patriot на украинские дроны-перехватчики, назвав это равноценным и взаимовыгодным. По его словам, украинский опыт противодействия массированным атакам дронов может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с подобными угрозами. Тогда же Зеленский подчеркнул, что такое сотрудничество укрепит стратегические партнерства и позволит делиться знаниями по защите гражданского населения и эффективному использованию систем ПВО.

Кроме того, 3 марта Зеленский провел переговоры с лидером ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном по обострению ситуации на Ближнем Востоке и защите гражданского населения от атак Ирана. В частности, лидеры договорились координировать действия специальных команд для помощи пострадавшим и усиления безопасности мирных жителей.

Ранее Фокус писал, что Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбиванию иранских беспилотников, если лидеры этих стран убедят Владимира Путина согласиться на перемирие в войне России против Украины.