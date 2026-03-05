США та країни Перської затоки хочуть придбати українські дрони для боротьби з "Шахедами", – ЗМІ

Пентагон та щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори щодо придбання українських дронів-перехоплювачів для захисту від атак іранських безпілотників "Шахед". Зокрема, українські системи, які вже довели ефективність проти російських аналогів, можуть стати більш доступною альтернативою дорогим системам Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times та представника української оборонної промисловості, переговори перебувають на активній стадії.

За даними видання, після початку операцій США та Ізраїлю проти Ірану країни Перської затоки зіткнулися з реальною загрозою раптових атак іранських дронів "Шахед". У Тегерані накопичено десятки тисяч таких безпілотників, тож регіональні держави шукають ефективні й більш економічні рішення протиповітряної оборони.

Натомість Україна першою почала застосовувати серійні ракети-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських "Шахедів", які використовуються масово проти цивільної та військової інфраструктури. Для порівняння, самі дрони коштують близько 30 тисяч доларів, тоді як ракети типу PAC-3 для систем Patriot оцінюються понад 13,5 мільйона доларів за одиницю.

Автор матеріалу додає,що масове накопичення таких БПЛА в Ірані підвищує інтерес Пентагону до українського досвіду та технологій. Один із українських чиновників назвав переговори з американською стороною "чутливою темою", а представник оборонної промисловості підкреслив, що будь-які продажі українських систем, навіть тих, що виготовлені за кордоном, повинні здійснюватися лише за погодженням із Києвом.

Допомога України у війні з Іраном: що про це відомо

Нагадаємо, що днями Володимир Зеленський розповідав, що всі активно цікавляться українськими розробками та досвідом у захисті неба під час війни. Президент запропонував країнам Близького Сходу обмінювати ракети ПАК-3 для систем Patriot на українські дрони-перехоплювачі, назвавши це рівноцінним і взаємовигідним. За його словами, український досвід протидії масованим атакам дронів може стати корисним для партнерів, які стикаються з подібними загрозами. Тоді ж Зеленський підкреслив, що така співпраця зміцнить стратегічні партнерства та дозволить ділитися знаннями щодо захисту цивільного населення і ефективного використання систем ППО.

Крім того, 3 березня Зеленський провів переговори з лідером ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном щодо загострення ситуації на Близькому Сході та захисту цивільного населення від атак Ірану. Зокрема, лідери домовилися координувати дії спеціальних команд для допомоги постраждалим та посилення безпеки мирних жителів.

Раніше Фокус писав, що Зеленський запропонував направити на Близький Схід своїх найкращих фахівців зі збиття іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають Володимира Путіна погодитися на перемир'я у війні Росії проти України.