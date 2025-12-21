"Истина всегда рядом": топ 5 пророчеств о конце света в истории человечества (фото)

На протяжении всей истории люди пытались заглянуть за горизонт времени и предсказать финал собственного существования. Идея конца света появлялась в религиозных текстах, астрологических трактатах, народных верованиях и даже в современных теориях заговора. Фокус расскажет о пяти таких пророчествах именно 21 декабря — в день, который в массовой культуре уже успел закрепиться как "потенциальный апокалипсис".

На протяжении истории человечество неоднократно пыталось предсказать апокалипсис: одни ожидали его из религиозных соображений, другие — из эзотерических или астрологических. Хотя ни одно из этих пророчеств не сбылось, они оставили глубокий отпечаток в коллективном воображении и культурных нарративах. О самой известной пятерке из них — в материале Фокуса.

Туманные предсказания будущего Нострадамуса

Французский астролог XVI века Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус, вошел в историю благодаря сборнику поэтических катренов "Пророчества". Его тексты не содержат четких дат или однозначных описаний событий, однако именно эта двусмысленность сделала их удобными для многочисленных интерпретаций.

Нострадамус считается одним из самых известных авторов целого ряда пророчеств. Фото: коллаж Фокус

После каждой большой войны или катастрофы находились люди, которые "узнавали" событие в строках Нострадамуса. Однако историки сходятся во мнении: большинство таких толкований — это попытки подстроить размытые образы под уже известные факты, а не настоящие предсказания конца света.

Несмотря на это пророчества Нострадамуса до сих пор остаются одним из постоянных источников спекуляций из-за теорий заговора. Однако они не выдерживают критики профессиональных исследователей и ученых, о чем было сказано выше.

Календарь майя

Одна из самых громких апокалиптических историй современности связана с датой 21 декабря 2012 года. Она совпала с завершением одного из больших циклов календаря цивилизации майя, когда должен был произойти переход от старой эпохи Пятого Солнца, бога Тонатиу.

Календарь майя стал одним из источников теорий о конце света Фото: Из открытых источников

В массовом сознании это было воспринято как сигнал неизбежного уничтожения мира — от космических катастроф до глобальных тектонических изменений. На самом же деле специалисты по культуре майя объясняли: завершение цикла означало лишь переход к новому отсчету.

Также историки говорят, что вычисленные даты означали изменения тысячелетий в календаре народов и переход к новому формату летоисчисления или эпохи. Поэтому никаких апокалиптических смыслов в известном календаре не закладывалось.

Планета Нибиру

Параллельно с историей 2012 года в интернете активно распространялась теория о загадочной планете Нибиру (или Планета Икс), которая якобы должна была столкнуться с Землей. Именно ее падение, как якобы говорится в этой теории, должно было привести к гибели человечества.

Этот сюжет не имеет никакого научного подтверждения: астрономы неоднократно заявляли, что объект таких размеров был бы замечен задолго до какой-либо опасности. Кроме того, астрономы активно отслеживают движение внеземных тел и вероятное их приближение к нашей планете в случае потенциального столкновения.

Неизвестная планета Нибиру стала символом конца света Фото: NASA

Несмотря на это, легенда о Нибиру регулярно "возвращается" в новых формах — в частности, во что под этой историей скрываются другие небесные тела, которые летят в сторону Земли. Но ученые считают, что идея космического завершения истории человеческой цивилизации до сих пор остается чрезвычайно популярной.

Армагеддон и христианская эсхатология и христианская эсхатология

В христианской традиции тема конца света раскрывается через понятие эсхатологии — учения о "последних временах". В частности, библейская Книга Откровения описывает серию катастрофических событий, кульминацией которых становится Армагеддон и Страшный суд.

За время существования этой религии в течение 2000 лет, разные христианские священники, теологи и представители церкви, разные шарлатаны и нечистые на руку "пророки" говорили о неизбежном воплощении конца света. Как пример, это касается знаменитых пророчеств святого Малахия 12 века об именах 112 пап, а последним должен был быть якобы покойный папа Франциск, после которого, мол, наступит конец света.

Папа Лев XIV фактически "сломал" пророчества древнее пророчество Фото: Vatican News

Однако избрание новым понтификом Льва XIV поставило под сомнение силу пророчества. Историки и специалисты говорят, что на протяжении веков многие такие тексты толковались по-разному — от чисто символического понимания до буквального ожидания катастрофы.

Именно библейские образы в значительной степени сформировали современное представление об Апокалипсисе в западной культуре. Ученые и теологи отмечают, что точность и попытка "притягивать" прогнозы в Библии является не иначе как рядом откровенных манипуляций ради обогащения и спекуляций на человеческих страхах.

Солнечное затмение 2024 и конец света

В начале 2024 года в соцсетях активно распространялась теория, что полное солнечное затмение 8 апреля станет началом конца света. Его связывали с библейскими пророчествами, "знаками свыше" и глобальными катастрофами, обращая внимание на то, что затмение пройдет через территорию США.

Типичным для таких историй способом к этому добавляли войны, экономические кризисы и старые мистические тексты. На самом же деле затмение было обычным астрономическим явлением, которое наука предсказала заранее с высокой точностью.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года пытались привязать к концу света Фото: Daily Mail

Никаких катастроф оно не вызвало: после нескольких минут темноты день просто продолжился. Подобные страхи возникают не впервые — в разные эпохи затмения воспринимались как плохой знак, задолго до появления современной астрономии.

