Мрачная реальность апокалипсиса: какой на самом деле конец света ждет человечество

Множество раз человечеству предрекали конец света, который так и не наступил. Теперь эксперты рассказали, какой на самом деле конец ждет человечество и как будет выглядеть апокалипсис.

Related video

Ранее в этом месяце пастор анонсировал второе пришествие Христа – это предупреждение породило апокалиптическое безумие. Впрочем, предполагаемый конец света так и не наступил. Теперь эксперты рассказали, как на самом деле будет выглядеть апокалипсис и что ждет человечество в конце пути, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исследователей мрачная реальность вымирания человечества на самом деле гораздо более удручающая, чем любая библейская история о конце света. От смертоносного вируса, ИИ и ядерной войны до риска создания биологического оружия, люди сами создают наибольшие риски для собственного выживания.

Доктор Томас Мойнихэн, исследователь из Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета, конец света – старая идея, восходящая корнями к религии, но вымирание человечества – современная идея, основанная на научных знаниях. Отметим, когда речь идет о вымирании, мы говорим об исчезновении человечества и вечном существовании остальной Вселенной, но уже без нас – это сильно отличается от конца света, о котором говорит религия.

Ядерная война

Ученые, изучающие уничтожение человечества, называют угрозы, которые могут уничтожить человечество. С тех пор как люди научились расщеплять атом, одним из самых серьезных экзистенциальных рисков стала ядерная война.

Во времена холодной войны страх перед ядерной войной был настолько велик, что правительства серьезно планировали жизнь после полного уничтожения общества. Риск ядерной войны снизился после распада СССР, однако теперь эксперты считают, что риски резко возросли. Ранее в этом году "Бюллетень ученых-атомщиков" переместил стрелки Часов Судного дня на одну секунду ближе к полуночи – это указывает на возросший риск обмена ядерными ударами.

Сегодня девять стран обладают ядерным оружием – в общей сложности речь идет о 12 331 боеголовок. Тревожная перспектива заключается в том, что человечество может быть фактически уничтожено лишь незначительной долей этого оружия. Современные исследования показывают, что даже относительно локальный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям.

Исследования показали, что так называемая "ядерная зима" на самом деле окажется гораздо хуже, чем предполагалось в прогнозах холодной войны. Сокращение солнечного света приведет к снижению средней глобальной температуры на 10°C почт на десятилетие, что нанесет масштабный ущерб мировому сельскому хозяйству. Кроме того, обмен ядерными ударами приведет к мгновенной гибели сотен миллионов людей, а в течение последующих лет погибнут миллиарды.

Биологическое оружие

Применение искусственного биологического оружия – еще один вероятный способ уничтожения человечества. С 1973 года, когда были созданы первые генетически модифицированные бактерии, человечество неуклонно наращивает потенциал по производству смертельных заболеваний. Эти заболевания представляют огромную угрозу для существования человечества.

По словам основателя Обсерватории экзистенциального риска Отто Бартена, у человечества большой опыт борьбы с естественными пандемиями – они все еще остаются серьезным риском, но, скорее всего, не приведут к полной гибели человечества.

В то же время искусственные пандемии могут быть более эффективными в уничтожении людей.

Ядерная война - одна из наибольших угроз для человечества Фото: Скриншот

Угроза искусственного интеллекта

Сегодня наибольшей опасностью, которое создает человечество, является искусственный интеллект. По мнению ученых, изучающих экзистенциальный риск, вероятность того, что люди не переживут появление сверхразумого ИИ, составляет от 10 до 90%.

Главная проблема заключается в том, что достаточно разумный ИИ станет "несогласованным", то есть его цели и амбиции перестанут соответствовать интересам человечества. Если ИИ станет умнее нас и станет агентным, то есть сможет ставить перед собой собственные цели и действовать в соответствии с ними, ему даже не потребуется открыто враждебно относиться к людям, чтобы уничтожить человечество.

Еще одна угроза заключается в том, что эксперты попросту точно не знаю. Как именно ИИ может уничтожить человечество. Некоторые предполагают, что ИИ может взять под контроль существующие системы вооружения и ядерные ракеты, манипулировать людьми, заставляя их выполнять приказы, а возможно и разработать собственное биологическое оружие.

Изменение климата

Не менее опасным для существования человечества является и изменение климата. Предполагается, что в конце концов климатический кризис может привести к полному уничтожению человечества, к счастью, вероятность такого исхода составляет менее одного к тысяче.

Впрочем, несколько маловероятных сценариев все же существует. Например:

Земля станет слишком жаркой для людей;

планета лишится пресной воды;

парниковый эффект.

Напомним, ранее мы писали о 10 самых известных предсказаний о конце света.

Ранее Фокус писал о том, что в записках Ньютона нашли предсказание конца света.