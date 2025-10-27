За несколько дней до конца света: чем займутся люди, если узнают о приближении катастрофы

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении поведения людей за несколько дней до конца света. Результаты указывают на то, что это именно то, чего и можно было ожидать.

Мало что в мире может быть сложнее, чем изучение конца света и реакции человечества на него. Если попытаться провести исследование, когда конца света еще не будет, вероятно, не удастся получить точного представления. Если же провести исследование, когда конец света действительно наступит, результаты едва ли будут интересны людям. Однако в новом исследовании ученые все же нашли выход, пишет IFLScience.

В новом исследовании, опубликованном в Трудах 26-й Международной конференции по World Wide Web Companion, ученые сосредоточились на том, чтобы найти другой способ изучения людей во время конца света. В результате ученые сумели обойти проблемы, используя аналог компьютерной игры.

Для своего эксперимента команда использовала многопользовательскую ролевую онлайн-игру с открытым миром ArcheAge. Исследование было проведено во время бета-тестирования: игрокам предоставили возможность играть как обычно, выполняя задания, исследуя мир, повышая уровень и собирая снаряжение по своему усмотрению. Однако по истечении 11 недель игроки узнали, что сервер будет удален, а весь их прогресс и персонажи потеряны.

По мнению ученых, удаление мира сопоставимо с концом света, так как результат игрового поведения игроков за последние несколько дней теряет смысл. Ученые считали, что удаление мира служит хорошим прообразом конца реального мира, не оставляя игрокам никаких последствий за свои действия. Предполагалось, что это также может помочь ответить на извечные вопросы о том, откажутся ли люди от моральных идеалов в преддверии апокалипсиса.

Исследователи проанализировали более 270 миллионов записей о поведении игроков в игре, таких как данные о повышении уровня и логи заданий, чтобы выяснить, изменилось ли поведение игроков, когда они узнали о конце времен. Игра оказалась на удивление мирной, за исключением нескольких игроков, которые решили устроить серию убийств.

Результаты показали, что в большинстве случаев видимых изменений в поведении игроков не наблюдалось. Впрочем, несколько игроков все же выбрали антисоциальное поведение – например, убийство игроков. Однако ученые также обнаружили, что игроки отказывались от развития персонажа, что привело к резкому снижению количества выполненных заданий, повышения уровня и изменения способностей к концу бета-теста.

В результате ученые пришли к выводу, что приближение конца света едва ли заставит людей тратить много времени на самосовершенствование. Не менее любопытно, что игроки, оставшиеся до конца игры, как правило, были самыми миролюбивыми и наиболее преданными игре. Между тем, люди, покинувшие игру раньше по собственному желанию, как правило, демонстрировали наиболее антисоциальное поведение, например, убийство других игроков, поскольку они теряли "чувство ответственности и привязанности к игре".

Авторы исследования признают, что их работа ограничена тем фактом, что оно происходило в видеоигре. И все же результаты указывают на то, что конец света оказался довольно мирным, а порой даже позитивным с появлением просоциального поведения ближе к концу времен.

