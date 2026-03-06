"Только безоговорочная капитуляция": Трамп заявил, что не пойдет на сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп дал понять, что не собирается ни о чем договариваться с Ираном, против которого вместе с Израилем воюет уже почти неделю.

Он заявил, что никаких соглашений не примет, о чем написал в Truth Social.

"С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции!" — говорится в публикации.

Он также заверил, что после того, как в Иране выберут ""приемлемого" лидера или лидеров, США и их партнеры "будут неустанно работать над тем, чтобы вывести Иран из состояния, близкого к краху, и сделать его экономически более развитым, процветающим и сильным, чем когда-либо прежде".

Его слова уже возымели эффект. Цена на нефть Brent взлетела выше до $90 за баррель впервые за два года, и ее стоимость неуклонно показывает дальнейший рост.

Несмотря на то, что ситуация в Иране еще далека от своего завершения, Трамп уже прогнозирует, что правительство Ирана не будет последним, кто сдастся в инициированном им конфликте. По его словам, "Куба тоже падет".

Тем временем Министерство иностранных дел РФ обвинило США и Израиль в попытке втянуть арабские страны в войну. В Москве заявили, что рассчитывали на "благоразумие", но из США и Израиля" звучат воинственные заявления", а израильская армия предприняла новое вторжение в Ливан.

