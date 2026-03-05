"Куба тоже падет": Трамп уже решил, с кем будет воевать после Ирана

Президент США Дональд Трамп дал интервью изданию POLITICO, в котором заявил, что именно США помогут выбрать следующего лидера Ирана, и предсказал падение режима на Кубе.

Журналисты POLITICO отметили, что сейчас Трамп сталкивается с внутриполитической критикой по многим направлениям, включая критику войны с Ираном со стороны коалиции MAGA и непрекращающиеся нападки со стороны демократов по поводу роста стоимости жизни и вероятного топливного кризиса. Но заявления Дональда Трамп звучали очень самонадеянно.

"Людям нравится то, что происходит, — сказал Трамп. — Мы устраняем угрозу для Соединенных Штатов Америки, серьезную угрозу… и делаем это так, как никто никогда раньше не видел".

Он предсказал, что правительство Ирана не будет последним, кто сдастся в инициированном Трампом конфликте. По его словам, "Куба тоже падет".

Відео дня

"Мы перекроем все поставки нефти, все денежные потоки, или же мы перекроем все поставки из Венесуэлы, которая была единственным источником. А они хотят заключить сделку", — сказал он.

На вопрос о том, играют ли Соединенные Штаты какую-либо роль в крахе кубинского правительства, Трамп ответил: "Ну, а вы как думаете? Для 50 лет это вишенка на торте. Венесуэла процветает. Дельси Родригес делает фантастическую работу. Отношения с ними прекрасные".

Трамп также подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают связь с коммунистическим руководством Кубы на фоне усиления нестабильности на острове после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Им нужна помощь. Мы ведем переговоры с Кубой", — сказал Трамп.

Он также предположил, что ухудшение ситуации на острове отчасти является результатом давления со стороны США, в том числе прекращения поставок венесуэльской нефти, которая обеспечивала жизнедеятельность Гаваны.

"Ну, это из-за моего вмешательства, из-за вмешательства, которое сейчас происходит. Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли все поставки нефти, все денежные потоки… все, что поступало из Венесуэлы, которая была единственным источником", — заявил Трамп.

Дональд Трамп наблюдает за военной операцией в Иране Фото: The White House

Говоря о военной операции в Иране, Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены сыграть значительную роль в формировании послевоенного политического ландшафта Ирана.

На вопрос о том, какое влияние он рассчитывает оказать на будущее руководство Ирана, Трамп ответил: "Я окажу большое влияние… Мы будем работать с народом и режимом, чтобы убедиться, что к власти придет человек, который сможет успешно развивать Иран, но без ядерного оружия", — сказал Трамп.

Трамп также высказался по поводу сына покойного аятоллы Али Хаменеи, который претендует на пост нового верховного лидера. 56-летний Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи — считается основным претендентом на пост Верховного лидера Ирана. Официально власти Ирана не сообщали, что он займет этот пост.

Трамп добавил, что не примет нового лидера Ирана, который продолжит политику убитого Али Хаменеи, поскольку, по его словам, это вынудит США вернуться к войне "через пять лет".

"Сын Хаменеи для меня неприемлем. Нам нужен тот, кто принесет гармонию и мир в Иран", — добавил Трамп.

Трамп уверен, что военная кампания в Иране развивается так, как нужно. И заявил, что у США достаточно оружия, несмотря на обеспокоенность чиновников Пентагона и законодателей в Конгрессе по поводу сокращения военных запасов.

"Мы действуем точечно, — сказал он. — У нас неограниченный запас оружия, неограниченный… У нас тысячи, тысячи единиц оружия".

При этом у Ирана, по мнению Трампа, уже ничего не осталось.

"У них нет флота. У них нет военно-воздушных сил. У них нет системы обнаружения воздушных целей. Все уничтожено. Их радары полностью выведены из строя. Их армия разгромлена. Все, что у них осталось, — это мужество", — сказал Трамп.

И подчеркнул свою поддержку министра войны Пита Хегсета.

"Вы видите, как хорошо у Пита идут дела, и вы видите, насколько хороша армия. И поэтому у нас потрясающая армия. Весь мир видит это сейчас. Я создал армию в свой первый срок и использую ее во второй", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, в этом же интервью президент США неожиданно вспомнил про Украину, заявив, что Путин якобы готов заключить сделку, а у Зеленского "нет карт".

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Киеву с просьбой оказать поддержку в защите от ударных дронов типа "Шахед" на Ближнем Востоке. Украина планирует помочь партнерам, в частности предоставив необходимые средства и привлекая украинских специалистов.