"Куба теж впаде": Трамп уже вирішив, з ким воюватиме після Ірану

Президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю виданню POLITICO, в якому заявив, що саме США допоможуть обрати наступного лідера Ірану, і передбачив падіння режиму на Кубі.

Журналісти POLITICO зазначили, що зараз Трамп стикається з внутрішньополітичною критикою в багатьох напрямках, включно з критикою війни з Іраном з боку коаліції MAGA і безперервними нападками з боку демократів з приводу зростання вартості життя і ймовірної паливної кризи. Але заяви Дональда Трамп звучали дуже самовпевнено.

"Людям подобається те, що відбувається, — сказав Трамп. — Ми усуваємо загрозу для Сполучених Штатів Америки, серйозну загрозу... і робимо це так, як ніхто ніколи раніше не бачив".

Він передбачив, що уряд Ірану не буде останнім, хто здасться в ініційованому Трампом конфлікті. За його словами, "Куба теж впаде".

"Ми перекриємо всі поставки нафти, всі грошові потоки, або ж ми перекриємо всі поставки з Венесуели, яка була єдиним джерелом. А вони хочуть укласти угоду", — сказав він.

На запитання про те, чи відіграють Сполучені Штати якусь роль у краху кубинського уряду, Трамп відповів: "Ну, а ви як думаєте? Для 50 років це вишенька на торті. Венесуела процвітає. Дельсі Родрігес робить фантастичну роботу. Відносини з ними прекрасні".

Трамп також підтвердив, що Сполучені Штати підтримують зв'язок із комуністичним керівництвом Куби на тлі посилення нестабільності на острові після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

"Їм потрібна допомога. Ми ведемо переговори з Кубою", — сказав Трамп.

Він також припустив, що погіршення ситуації на острові частково є результатом тиску з боку США, зокрема припинення поставок венесуельської нафти, яка забезпечувала життєдіяльність Гавани.

"Ну, це через моє втручання, через втручання, яке зараз відбувається. Очевидно, інакше в них не було б цієї проблеми. Ми перекрили всі поставки нафти, всі грошові потоки... все, що надходило з Венесуели, яка була єдиним джерелом", — заявив Трамп.

Дональд Трамп спостерігає за військовою операцією в Ірані Фото: The White House

Говорячи про військову операцію в Ірані, Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір зіграти значну роль у формуванні післявоєнного політичного ландшафту Ірану.

На запитання про те, який вплив він розраховує справити на майбутнє керівництво Ірану, Трамп відповів: "Я матиму великий вплив... Ми працюватимемо з народом і режимом, щоб переконатися, що до влади прийде людина, яка зможе успішно розвивати Іран, але без ядерної зброї", — сказав Трамп.

Трамп також висловився з приводу сина покійного аятоли Алі Хаменеї, який претендує на посаду нового верховного лідера. 56-річний Моджтаба Хаменеї — син Алі Хаменеї — вважається основним претендентом на посаду Верховного лідера Ірану. Офіційно влада Ірану не повідомляла, що він обійме цю посаду.

Трамп додав, що не прийме нового лідера Ірану, який продовжить політику вбитого Алі Хаменеї, оскільки, за його словами, це змусить США повернутися до війни "через п'ять років".

"Син Хаменеї для мене неприйнятний. Нам потрібен той, хто принесе гармонію і мир в Іран", — додав Трамп.

Трамп упевнений, що військова кампанія в Ірані розвивається так, як потрібно. І заявив, що у США достатньо зброї, незважаючи на занепокоєння чиновників Пентагону і законодавців у Конгресі з приводу скорочення військових запасів.

"Ми діємо точково, — сказав він. — У нас необмежений запас зброї, необмежений... У нас тисячі, тисячі одиниць зброї".

При цьому в Ірану, на думку Трампа, вже нічого не залишилося.

"У них немає флоту. У них немає військово-повітряних сил. У них немає системи виявлення повітряних цілей. Усе знищено. Їхні радари повністю виведені з ладу. Їхню армію розгромлено. Усе, що в них залишилося, — це мужність", — сказав Трамп.

І наголосив на своїй підтримці міністра війни Піта Гегсета.

"Ви бачите, як добре у Піта йдуть справи, і ви бачите, наскільки хороша армія. І тому в нас приголомшлива армія. Весь світ бачить це зараз. Я створив армію у свій перший термін і використовую її в другий", — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю президент США несподівано згадав про Україну, заявивши, що Путін нібито готовий укласти угоду, а у Зеленського "немає карт".

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що США звернулися до Києва з проханням надати підтримку в захисті від ударних дронів типу "Шахед" на Близькому Сході. Україна планує допомогти партнерам, зокрема надавши необхідні кошти та залучивши українських фахівців.