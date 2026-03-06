Золотой кризис Дубая: в ОАЭ застряли самолеты с драгоценным грузом

Обычно золото из Дубая, который является ключевым торговым центром, вывозили обычными пассажирскими авиарейсами. Но из-за атак Ирана, самолеты стоят в аэропортах, а золото начали продавать со значительной скидкой.

Перебои в поставках золота из Дубая влияют в первую очередь на покупателей в Индии. Многие покупатели отказались от новых заказов, не желая платить за чрезвычайно высокие расходы на доставку и страхование без гарантии быстрой доставки. В результате, вместо того чтобы бесконечно платить за хранение и финансирование, трейдеры предлагают скидки до 30 долларов за унцию по сравнению с мировым эталонным показателем в Лондоне, сообщает Bloomberg.

6 марта многие грузы оставались заблокированными, хотя часть драгоценного металла была загружена на рейсы, вылетающие из Дубая с середины этой недели.

В последние годы ОАЭ превратились в крупный центр торговли драгоценными металлами. Только в 2024 году страна импортировала 1392 тонны золота на сумму более 100 миллиардов долларов.

Відео дня

Объединенные Арабские Эмираты, и Дубай в частности, являются важным центром переработки и экспорта драгоценных металлов покупателям по всей Азии, а также каналом для поставок из Швейцарии, Великобритании и ряда африканских стран. Их воздушное пространство частично закрыто из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана, поскольку американо-израильская война с Тегераном продолжается уже седьмой день без признаков разрешения.

Золото перевозится между торговыми центрами в грузовых отсеках пассажирских самолетов по цене значительно ниже 1 доллара за унцию за рейс. Объем, который можно перевезти за один рейс, ограничен — не по весу, а по стоимости, — поскольку страховые компании страхуют лишь несколько тонн на одном самолете.

Массовая отмена рейсов в Дубай и обратно лишила трейдеров возможности реализовать свой металл, что указывает на потенциальные проблемы с потоками физического золота.

"А транспортировка золота по суше сопряжена с целым рядом сложностей, особенно когда речь идет о пересечении международных границ", — говорит Ларс Йоханссон, консультант и ветеран отрасли логистики драгоценных металлов.

"Есть способы снизить риски. То, что теоретически может поместиться в одном бронированном грузовике, может поместиться в трех. Возможно, вас будет сопровождать вооруженная охрана", — рассказал он. Тем не менее, по словам Йоханссона, этот процесс не идеален, и пересечение границ с оружием может быть запрещено.

По данным Flightradar24, с момента первого ответного удара Ирана по всему миру было отменено более 12 300 рейсов.

Приостановка пассажирских рейсов и раньше создавала серьезные проблемы для трейдеров золотом. В начале пандемии в 2020 году ограничения на поездки также не позволяли трейдерам быстро перемещать металл между Лондоном и Нью-Йорком.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что не собирается ни о чем договариваться с Ираном и ждет безоговорочной капитуляции от Тегерана.

Ранее Фокус писал, какие страны согласились присоединиться к США в его войне против Ирана.