Испания и Италия "вступили" в войну с Ираном: какие страны готовы присоединиться к коалиции с США

Испания и Италия согласились косвенно присоединиться к войне в Иране, при этом пока речь идет о защите британской военной базы на Кипре. Между тем баллистическая ракета Корпуса стражей исламской революции (КСИР) залетела на территорию Турции, а дрон-камикадзе взорвался в Азербайджане. Какие страны уже действуют или на словах присоединились к военному сопротивлению действиям Тегерана на Ближнем Востоке?

В первые дни войны в Иране, 28 февраля-1 марта, правительство Испании высказалось категорически против спецоперации США и Израиля. Впрочем, уже 5 марта медиа France24 написало, что Мадрид присоединился к европейской коалиции, которая готова предоставить военные силы для защиты от воздушных атак Ирана. Фокус собрал информацию о том, какие страны Европы и также Ближнего Востока уже активно сбивают иранские цели, могут начать боевые действия или выслали войска для обороны.

Спецоперацию против Ирана начали США и Израиль, говоря об опасных намерениях Тегерана получить ядерную бомбу и усилить эскалацию на Ближнем Востоке. По словам спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа, речь шла об 11 ядерных бомбах, которые Иран мог получить в течение нескольких недель.

Какие страны Европы прислали военные силы для защиты от ударов Ирана (при этом говорят об атаке Тегерана на британскую военную базу на Кипре):

Италия; Испания; Франция; Нидерланды; Греция.

Какие страны Ближнего Востока и Азии начали сбивать иранские цели или готовы принять "все необходимые меры";

ОАЭ — медиа Axios написало, что эта страна якобы готова начать военные действия против Ирана; Кувейт; Бахрейн; Катар; Саудовская Аравия; Оман; Ирак — из этой страны Иран могут атаковать военные отряды курдов; по оценкам израильского военного эксперта Игаля Левина, речь может идти о 100 тыс. бойцов; Турция — над страной пролетела баллистическая ракета Ирана; Азербайджан — под удар дрона Ирана попал аэропорт и школа в Нахичевани.

Война в Иране — детали

Отметим, 2 марта Фокус опубликовал инфографику с перечнем стран, причастных к войне в Иране. На то время активных участников было трое (Иран, США и Израиль).

Война в Иране — какие страны причастны к событиям на Ближнем Востоке (2 марта) Фото: Фокус

Сторона Ирана — это "плюс" Ливан и Йемен (где действуют хуситы и "Хезболла"), и Россия и Китай, которые выражают прямую словесную поддержку, а ранее, как писали западные медиа, продавали Тегерану средства ПВО и ракеты. Сторона США и Израиля — это восемь стран, попавших под удары Тегерана (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иордания, Кипр), и еще восемь, которые прокомментировали события (Оман, Сирия, Турция, Греция, Египет, Великобритания, Франция, Германия).

Напоминаем, днем 5 марта стало известно о попадании двух дронов Ирана по гражданским объектам в Нахичевани. Тем временем ЦАХАЛ опубликовал видео с кадрами сбития Як-130 в небе над Тегераном.