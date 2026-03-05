"Шахед" Ирана ударил по аэропорту в Нахичевани в Азербайджане: как далеко достал БпЛА (видео)

В аэропорту Нахичевани на юге Азербайджана прогремел взрыв из-за удара дрона-камикадзе "Шахед" Ирана. На видео с места событий — вспышка огня после детонации взрывчатки и группа гражданских, которые наблюдают за инцидентом и не спешат в укрытие.

Утром 5 марта иранский "Шахед" пересек границу Азербайджана и ударил по гражданской инфраструктуре Нахичевани, сообщило медиа Clash Report. При этом ранее в сети появились кадры с президентом Ильхамом Алиевым, который посетил посольство Ирана и сделал скорбную запись о гибели лидера Ирана Али Хаменеи.

Нахичевань — город в Азербайджане (Нахичеванская автономная республика, окруженная территорией Армении), расположенный в 9 км от границы с Ираном. Западнее — Турция, а Израиль, Ирак и другие страны ближневосточного региона, которые бомбит Тегеран, — на 300-1500 км южнее.

Война в Иране — точка попадания в Нахичевани 5 марта Фото: liveuamap

Война в Иране — что произошло в Нахичеване

В 12:40 появилась реакция Министерства иностранных дел Азербайджана. Ведомствосообщило, что ударило два дрона Ирана. Один упал рядом со взлетной полосой аэродрома в Нахичеване, второй — возле школы в селе Шакарабад: получили ранения два человека и повреждено здание аэродрома. Азербайджан выразил протест Ирану и призвал "в кратчайшие сроки предоставить четкое объяснение по этому делу, провести соответствующее расследование и принять необходимые срочные меры, чтобы обеспечить недопущение повторения подобных нападений в будущем". Также уверяют, что оставляют за собой право "принять соответствующие ответные меры". МИД не уточнил, о каких именно мерах идет речь, поэтому не ясно, готов ли Азербайджан сбивать иранские дроны или действовать каким-то другим образом.

Обновление. Информацию о дроне Ирана уточнили, проанализировал кадры из Нахичевани. Выяснилось, что речь идет не о "Шахеде", а о дальнобойном БпЛА Arash-2 (размером 4 м, летит на расстоянии 1000-2000 км).

