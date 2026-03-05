"Шахед" Ірану вдарив по аеропорту в Нахічевані в Азербайджані: як далеко дістав БпЛА (відео)

У аеропорту Нахічевані на півдні Азербайджану пролунав вибух через удар дрона-камікадзе "Шахед" Ірану. На відео з місця подій — спалах вогню після детонації вибухівки та група цивільних, які спостерігають за інцидентом та не поспішають в укриття.

Зранку 5 березня іранський "Шахед" перетнув кордон Азербайджану та вдарив по цивільній інфраструктурі Нахічевані, повідомило медіа Clash Report. При цьому раніше у мережі з'явились кадри з президентом Ільхамом Алієвим, який відвідав посольство Ірану та зробив скорботний запис щодо загибелі лідера Ірану Алі Хаменеї.

Нахічевань — місто в Азербайджані (Нахічеваньска автономна республіка, оточена територією Вірменії), розташоване за 9 км від кордону з Іраном. Західніше — Туреччина, а Ізраїль, Ірак та інші країни близькосхідного регіону, які бомбардує Тегеран, — на 300-1500 км південніше.

Війна в Ірані — точка влучання в Нахічевані 5 березня Фото: liveuamap

Новина доповнюється…