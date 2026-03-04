Начали наземную операцию и занимают боевые позиции: курды из Ирака прорвали иранскую границу

Курдские военные отряды, базирующиеся в Ираке, перешли в наступление против сил иранского режима и начали наземную операцию в Иране.

Сама операция началась еще в понедельник, 2 марта, сообщила старший продюсер израильского телеканала i24NEWS Юлия Побегайлова со ссылкой на собственные источники в курдских вооруженных кругах.

"Курдские силы в Ираке начали наземную военную операцию против исламского режима в Иране, сообщил иранский курдский чиновник", — говорится в сообщении.

Источник телеканала уточнил, что тысячи курдских бойцов начали занимать боевые позиции на территории Ирана в понедельник.

Отмечается. что бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), пересекли границу со стороны Ирака и уже обустраивают позиции непосредственно на иранской территории.

Пост Юлии Побегайловой Фото: Скриншот

Напомним, 4 марта Тегеран попал под новые удары США и Израиля.

Фокус также писал о том, что на фоне войны в Иране переговоры между Украиной, РФ и США отложены на неопределенный срок.