Почали наземну операцію та займають бойові позиції: курди з Іраку прорвали іранський кордон

Курдські військові загони, які базуються в Іраку, перейшли у наступ проти сил іранського режиму та розпочали наземну операцію в Ірані.

Сама операція почалась ще у понеділок, 2 березня, повідомила старша продюсерка ізраїльського телеканалу i24NEWS Юлія Побегайлова з посиланням на власні джерела в курдських збройних колах.

"Курдські сили в Іраку розпочали наземну військову операцію проти ісламського режиму в Ірані, повідомив іранський курдський чиновник", — йдеться у повідомленні.

Джерело телеканалу уточнило, що тисячі курдських бійців почали займати бойові позиції на території Ірану в понеділок.

Зазначається. що бійці, які пов’язані з Партією вільного життя Курдистану (PJAK), перетнули кордон з боку Іраку та вже облаштовують позиції безпосередньо на іранській території.

Пост Юлії Побегайлової Фото: Скриншот

