На тлі війни в Ірані: переговори між Україною, РФ та США відкладено на невизначений термін, — ЗМІ

Наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США поки не має точної дати та місця проведення.

"Дати та місця проведення наступного раунду тристоронніх переговорів поки немає", — повідомляє джерело "Суспільного" в українській делегації.

3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією.

Він також зазначив, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.

"Не можемо підтвердити, що зустріч буде в Абу-Дабі, але її не скасовували" — говорив Зеленський про черговий раунд перемовин.

Розмовляючи із журналістами Bloomberg 2 березня Зеленський заявив, що у нього немає інформації про відміну переговорів, але Туреччина чи Швейцарія можуть стати альтернативними місцями проведення зустрічі, яка стане четвертою у такому форматі з початку року.

Нагадаємо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо закінчення війни відбулись у Женеві 17-18 лютого.

За їх результатами секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що після спільної частини переговорів делегації продовжили роботу в групах за окремими напрямами. За його словами, обговорення були зосереджені на практичних питаннях та механіці можливих рішень.

Того ж дня Умєров провів у Женеві окрему зустріч із представниками США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії, де обговорили підсумки першого дня переговорів та синхронізували підходи до подальших кроків.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" за підсумками першого дня тристоронніх переговорів у Женеві. За його словами, обидві сторони домовилися надати оновлену інформацію своїм лідерам та продовжити роботу над досягненням мирної угоди.

Очільник російської делегації Володимир Мединський назвав цей черговий раунд перемовин "складним, але діловим".

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час цих перемовин, сторони досягли "конструктивності" щодо моніторингу припинення вогню, й американська сторона точно братиме у цьому участь.

18 лютого, керівник Офісу президента та член української переговорної делегації Кирило Буданов за підсумками чергового тристороннього раунду перемовин у Женеві заявив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч.

Але 28 лютого Ізраїль атакував іранську столицю Тегеран. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові розпочали "велику бойову операцію" проти Ірану з метою "усунення неминучих загроз з боку іранського режиму".

З того часу Іран атакує Ізраїль та інші країни в регіоні, включно із ОАЕ, де мав відбутись черговий етап тристоронніх переговорів.

2 березня американський держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступна фаза військової операції США проти Ірану буде ще більш руйнівною.

А 3 березня, за даними джерел видання Iran International, Асамблея експертів Ірану обрала нового верховного лідера країни. Ним став Моджтабу Хаменеї, син загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Тим часом у Ірані було видано фетву (указ) про помсту за загибель аятоли Хаменеї, що загрожує терористичними нападами по всьому світу.