На фоне войны в Иране: переговоры между Украиной, РФ и США отложены на неопределенный срок, — СМИ

Следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США пока не имеет точной даты и места проведения.

"Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет", — сообщает источник "Суспільного" в украинской делегации.

3 марта, в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera президент Владимир Зеленский выразил надежду, что атака США на Иран не скажется на трехсторонних переговорах с Россией.

Он также отметил, что очередной раунд должен состояться 5 или 6 марта.

"Не можем подтвердить, что встреча будет в Абу-Даби, но ее не отменяли" — говорил Зеленский об очередном раунде переговоров.

Разговаривая с журналистами Bloomberg 2 марта Зеленский заявил, что у него нет информации об отмене переговоров, но Турция или Швейцария могут стать альтернативными местами проведения встречи, которая станет четвертой в таком формате с начала года.

Напомним, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по окончанию войны состоялись в Женеве 17-18 февраля.

По их результатам секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что после совместной части переговоров делегации продолжили работу в группах по отдельным направлениям. По его словам, обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

В тот же день Умеров провел в Женеве отдельную встречу с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии, где обсудили итоги первого дня переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" по итогам первого дня трехсторонних переговоров в Женеве. По его словам, обе стороны договорились предоставить обновленную информацию своим лидерам и продолжить работу над достижением мирного соглашения.

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал этот очередной раунд переговоров "сложным, но деловым".

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время этих переговоров, стороны достигли "конструктивности" по мониторингу прекращения огня, и американская сторона точно будет в этом участвовать.

18 февраля, руководитель Офиса президента и член украинской переговорной делегации Кирилл Буданов по итогам очередного трехстороннего раунда переговоров в Женеве заявил, что в ближайшее время состоится новая встреча.

Но 28 февраля Израиль атаковал иранскую столицу Тегеран. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные начали "большую боевую операцию" против Ирана с целью "устранения неизбежных угроз со стороны иранского режима".

С тех пор Иран атакует Израиль и другие страны в регионе, включая ОАЭ, где должен был состояться очередной этап трехсторонних переговоров.

2 марта американский госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующая фаза военной операции США против Ирана будет еще более разрушительной.

А 3 марта, по данным источников издания Iran International, Ассамблея экспертов Ирана избрала нового верховного лидера страны. Им стал Моджтабу Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи.

Тем временем в Иране была издана фетва (указ) о мести за гибель аятоллы Хаменеи, что грозит террористическими нападениями по всему миру.