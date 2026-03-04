В опасности "неверные" во всем мире: в Иране издали фетву, призывающую мстить за Хаменеи

Высокопоставленный священнослужитель Ирана издал фетву, призывающую всех мусульман отомстить за "кровь мученика Хаменеи", что вызвало опасения по поводу нападений спящих ячеек и террористов-одиночек по всему миру.

Высокопоставленный иранский священнослужитель издал фетву, призывающую мусульман отомстить за "кровь мученика" аятоллы Али Хаменеи, ликвидированного в Тегеране 28 февраля во время военной операции США и Израиля, пишет Daily Mail.

После смерти Верховного лидера 99-летний Насер Макарем Ширази издал официальный религиозный указ, в котором утверждалось, что все мусульмане обязаны отомстить за него. Ширази заявил, что США и Израиль являются "главными виновниками этого преступления".

Насер Макарем Ширази издал фетву, призывающую мстить за Хаменеи

Фетва — это исламское постановление, вынесенное религиозными авторитетами или учеными, последователи которых обязаны ему следовать.

Відео дня

Эксперты предупреждают, что это радикальное заявление означает, что в мире возрастает вероятность того, что иранские спящие ячейки и террористы-одиночки будут совершать террористические акты в публичных местах. Это могут быть посольства, рестораны, магазины и в принципе любые места, где собираются много людей.

Эксперт по борьбе с терроризмом Гаффар Хуссейн заявил: "У Ирана долгая история экспорта терроризма по всему миру и история нападений на диссидентов и журналистов в Великобритании. Это очень реальная угроза, которая усилилась с началом войны, и службы безопасности должны сохранять бдительность".

В последние годы иранских агентов обвиняют в попытках осуществления, и зачастую в успешном, проведении терактов.

В 2018 году Франция раскрыла предполагаемый заговор с целью совершения взрыва на митинге в Париже в поддержку иранских оппозиционных деятелей, на котором присутствовало 100 000 иранцев и сотни международных высокопоставленных лиц. В том же году Дания обвинила иранскую разведку в попытке покушения на оппозиционного деятеля на своей территории.

А в 2012 году индийская полиция пришла к выводу, что иранские агенты несут ответственность за взрыв, направленный против израильского дипломата в Нью-Дели, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека.

Хейнко Хайниш, ведущий эксперт из Германии предупредил, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) поддерживает "функционирующие сети в Европе, состоящие в основном из посольств, консульств и мечетей, находящихся под контролем иранского режима".

Он предупредил, что наиболее уязвимыми целями являются "легкие" объекты, включая компании, рестораны или магазины, имеющие связи с Израилем или управляемые евреями.

Хайниш добавил, что фетва Ширази имеет значительный вес: "Он известный и уважаемый ученый-юрист, который был назначен в Ассамблею экспертов по созданию Иранской революции в 1979 году и сыграл роль в разработке первой фетвы".

"Мы обязательно должны отнестись к написанной им фетве серьезно. Фетву, изданную таким великим аятоллой, как Ширази, можно рассматривать как прямое указание", — отметил Хейниш.

Другие эксперты заявили, что, по их мнению, большую угрозу для Запада, скорее всего, представляют лица, практически не имеющие связей с иранским режимом, но разделяющие его ценности.

Авнер Вилан, бывший высокопоставленный израильский сотрудник службы безопасности, заявил изданию: "Меня больше беспокоят действия меньшего масштаба — либо отдельные лица, которые воспринимают фетву как вдохновение, либо сторонники режима в Европе, которые могут истолковать ее как религиозный орден и взять дело в свои руки. Это не обязательно люди, непосредственно работающие на Иран. Это могут быть сочувствующие режиму или шиитские сторонники, решившие действовать независимо".

"Более организованные операции, такие как закладка бомб или проведение сложных атак, требуют координации и ресурсов. В данный момент Иран в основном находится в обороне, поэтому я сомневаюсь, что они смогут это осуществить. Более вероятны спорадические действия, совершаемые отдельными лицами или очень небольшими группами. Даже один человек, считающий себя последователем религиозного ордена, может посеять хаос. Иногда эти деятели даже не имеют прямой связи с режимом. Они могут просто увидеть фетву и действовать самостоятельно. Следует также помнить, что различные экстремистские группы могут сотрудничать, когда их интересы совпадают. Даже организации, являющиеся идеологическими соперниками, могут работать вместе, если у них есть общий враг", - отметил Вилан.

Хейнко Хайниш указал на предыдущие случаи насилия, вызванные фетвами.

Самым скандальным был иск против британского писателя сэра Салмана Рушди, автора книги "Сатанинские стихи", написанной в 1989 году.

Эта скандальная книга вызвала гнев аятоллы Рухоллы Хомейни, правителя Ирана с 1979 по 1989 год быал издана фетва против этой книги.

В результате этого Рушди и его коллеги, которые помогали распространять книгу по всему миру, включая переводчиков и издателей из Италии, Японии, Норвегии и Турции, на протяжении нескольких десятилетий получали ранения или погибали от рук религиозных экстремистов.

Салман Рушди стал целью после фетвы Фото: Flickr

В 2022 году сам сэр Салман ослеп в результате нападения на литературном фестивале в штате Нью-Йорк.

Хайниш подчеркнул, что фетва Ширази может иметь и долгосрочные последствия. И добавил, что возможно, что фетва уже получила поддержку, наповнив про стрельбу в Остине, Техас, 1 марта, когда мужчина в толстовке с надписью "собственность Аллаха", открыл огонь по посетителям бара.

Напомним, Фокус подробно писал про нападение на Салмана Рушди в 2022 году и рассказывал про то, что такое фетва и чем она опасна.

Вероятно, после Хаменеи Верховным лидером Ирана стал его сын, Моджтаба Хаменеи.