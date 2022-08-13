Писатель Рушди подключен к ИВЛ и может потерять глаз: раскрыта личность нападавшего

Покушение совершил 24-летний мужчина, который симпатизировал шиитам и иранскому Корпусу стражей исламской революции, предполагает следствие.

Знаменитый британский писатель Салман Рушди, подвергшийся нападению перед лекцией в Нью-Йорке в пятницу, 12 августа, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пострадавший не может разговаривать, есть вероятность потери глаза. Об этом со ссылкой на агента писателя сообщает издание New York Times.

"Салман, скорее всего, потеряет один глаз, нервы на его руке были перерезаны, а его печень была повреждена. Новости нехорошие", — сказал агент Рушди.

Полиция выдвинула подозрение в нападении 24-летнему Хади Матару из Фэрвью штата Нью-Джерси.

[ + – ] Хади Матар, предполагаемый нападавший

По данным NBC News, первоначальная проверка страниц подозреваемого в социальных сетях показала, что он симпатизирует шиитскому движению и идеям иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также известно, что у задержанного был пропуск на территорию Института Чатокуа, где давал лекцию писатель — гости могли свободно приобрести билеты на мероприятие.

Мотивы нападения на Рушди пока не установлены, отметили в полиции.

Салман Рушди: чем известен писатель

Рушди является одним из самых знаменитых и успешных британских авторов всех времен, а его второй роман "Дети полуночи" получил знаменитую Букеровскую премию в 1981 году. Однако наибольшую известность ему принес четвертый роман "Сатанинские стихи" (1988), в котором были описаны сюжеты из жизни пророка Мухаммеда вместе с изображениями, которые многие мусульмане сочли оскорбительными и богохульными.

Примерно через полгода после выхода "Сатанинских стихов" верховный лидер Ирана, аятолла Рухолла Хомейни, издал фетву (указ) убить Рушди и назначил вознаграждение за его голову в несколько миллионов долларов. На тот момент писатель проживал в Лондоне, местная полиция в связи с указом Хомейни взяла его под охрану.

Еще до фетвы Хомейни книга была запрещена в ряде стран, включая Индию, Бангладеш, Судан и Шри-Ланку. Многие погибли в ходе протестов против его публикации, в том числе 12 человек во время беспорядков в Бомбее в феврале 1989 года и еще шесть во время других беспорядков в Исламабаде.

Фетва поддерживалась властями Ирана еще в течение 10 лет после смерти Хомейни, до 1998 года, после чего к власти пришел Мохаммад Хатами и заявил, что Тегеран больше не поддерживает убийство Рушди. Тем не менее, фетва остается в силе, а награда за ее исполнение будет предоставлены полуофициальным иранским религиозным фондом, говорится в публикации.

В 2016 году Салман Рушди получил гражданство США, где проживает с 2000 года.

Напомним, нападение на Рушди произошло вчера, 12 августа. перед его выступлением в Нью-Йорке. Неизвестный мужчина выскочил на сцену и начал бить Рушди кулаками и ножом, после чего пострадавший упал на землю, а нападавшего задержали.

Также мы писали о том, как в 2020 году в пригороде Парижа 18-летний чеченец родом из Москвы зарезал преподавателя, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда во время лекции.