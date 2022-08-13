Письменник Рушді підключений до ШВЛ і може втратити око: розкрито особу нападника

Замах скоїв 24-річний чоловік, який симпатизував шиїтам та іранському Корпусу вартових ісламської революції, припускає слідство.

Знаменитий британський письменник Салман Рушді, який зазнав нападу перед лекцією в Нью-Йорку в п'ятницю, 12 серпня, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Потерпілий не може розмовляти, є ймовірність втрати ока. Про це із посиланням на агента письменника повідомляє видання New York Times.

"Салман, швидше за все, втратить одне око, нерви на його руці були перерізані, а його печінка була пошкоджена. Новини погані", — сказав агент Рушді.

Поліція висунула підозру в нападі 24-річному Хаді Матару з Ферв'ю штату Нью-Джерсі.

[ + – ] Хаді Матар, ймовірний нападник

За даними NBC News, первісна перевірка сторінок підозрюваного в соціальних мережах показала, що він симпатизує руху шиїтів та ідеям іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР). Також відомо, що затриманий мав допуск на територію Інституту Чатокуа, де давав лекцію письменник — гості могли вільно придбати квитки на захід.

Мотиви нападу на Рушді поки не встановлені, зазначили у поліції.

Салман Рушді: чим відомий письменник

Рушді є одним із найзнаменитіших і найуспішніших британських авторів усіх часів, а його другий роман "Діти опівночі" отримав відому Букерівську премію в 1981 році. Однак найбільшу популярність йому приніс четвертий роман "Сатанинські вірші" (1988), в якому були описані сюжети з життя пророка Мухаммеда разом із зображеннями, які багато мусульман визнали образливими і богохульними.

Приблизно через півроку після виходу Сатанинських віршів верховний лідер Ірану, аятола Рухолла Хомейні, видав фетву (указ) вбити Рушді і призначив винагороду за його голову в кілька мільйонів доларів. На той момент письменник проживав у Лондоні, місцева поліція через указ Хомейні взяла його під охорону.

Ще до фетви Хомейні книга була заборонена у низці країн, включаючи Індію, Бангладеш, Судан та Шрі-Ланку. Багато хто загинув під час протестів проти публікації роману, у тому числі 12 людей під час заворушень у Бомбеї у лютому 1989 року та ще шість під час інших заворушень в Ісламабаді.

Фетва підтримувалась владою Ірану ще протягом 10 років після смерті Хомейні, до 1998 року, після чого до влади прийшов Мохаммад Хатамі і заявив, що Тегеран більше не підтримує вбивство Рушді. Тим не менш, фетва залишається чинною, а нагорода за її виконання буде надана напівофіційним іранським релігійним фондом, йдеться у публікації.

У 2016 році Салман Рушді отримав громадянство США, де мешкає з 2000 року.

Нагадаємо, напад на Рушді стався вчора, 12 серпня. перед його виступом у Нью-Йорку. Невідомий чоловік вискочив на сцену і почав бити Рушді кулаками та ножем, після чого потерпілий упав на землю, а нападника затримали.

Також ми писали про те, як у 2020 році у передмісті Парижа 18-річний чеченець родом із Москви зарізав викладача, який демонстрував учням карикатури на пророка Мохаммеда під час лекції.