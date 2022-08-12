Письменник Салман Рушді отримав ножове поранення перед виступом у США

У 1989 році аятола Хомейні видав фетву, що закликає до його вбивства, після того, як Рушді опублікував свої "Сатанинські вірші".

Британського письменника Салмана Рушді вдарили ножем, коли він готувався до виступу в штаті Нью-Йорк. Про це пише Bloomberg.

Письменник зазнав нападу, коли вийшов на сцену заходу CHQ 2022 перед виступом у п'ятницю вранці.

Репортер Associated Press став свідком того, як невідомий чоловік вискочив на сцену в Chautauqua Institution і почав бити Рушді кулаками та ножем. Салман Рушді впав, нападника схопили.

[ + – ] Напад на Салмана Рушді, автора "Сатанинських віршів"

У якому стані Рушді — невідомо.

[ + – ] Нападника Салмана Рушді затримали Фото: Twitter Ryan Kelly [ + – ] Нападника Салмана Рушді затримали Фото: Twitter Ryan Kelly

Салман Рушді — лауреат Букерівської премії, яку він отримав за роман "Діти півночі", але скандал викликала його книга "Сатанинські вірші", видана 1988 року.

"Вірші" були заборонені в Ірані, багато мусульман вважають її блюзнірською й такою, що ображає ім'я пророка Мухаммеда.

Через рік нині покійний лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав фетву, або указ, що закликає до смерті Рушді.

Іран також запропонував винагороду в розмірі понад 3 мільйони доларів тому, хто уб'є Рушді, причому це може бути не мусульманин.

Це спричинило розрив дипломатичних відносин між Великобританією та Іраном. Письменник переховувався багато років, з'являючись на публіці лише іноді.

Наступник Хомейні, аятола Алі Хаменеї, заявив, що навіть якщо Рушді покається, то фетва все одно залишиться в силі.

16 червня 2007 року з нагоди дня народження королеви Великобританії Салману Рушді надали лицарський титул, що викликало масові протести в мусульманському світі.

У 2016 році Салман Рушді отримав громадянство США, де живе з 2000 року.