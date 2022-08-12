Писатель Салман Рушди получил ножевое ранение перед выступлением в США

В 1989 году аятолла Хомейни выдал фетву, призывающую к его убийству, после того как Рушди опубликовал свои "Сатанинские стихи"

Британского писателя Салмана Рушди ударили ножом, когда он готовился к выступлению в штате Нью-Йорк. Об этом пишет Bloomberg.

Писатель подвергся нападению, когда вышел на сцену мероприятия CHQ 2022 перед выступлением в пятницу утром.

Репортер Associated Press стал свидетелем того, как неизвестный мужчина выскочил на сцену в Chautauqua Institution и начал бить Рушди кулаками и ножом. Салман Рушди упал, нападающего – схватили.

[ + – ] Нападение на Салмана Рушди, автора "Сатанинских стихов"

В каком Рушди состоянии – неизвестно.

[ + – ] Напавшего на Салмана Рушди мужчину - задержали Фото: Twitter Ryan Kelly [ + – ] Напавшего на Салмана Рушди мужчину - задержали Фото: Twitter Ryan Kelly

Салман Рушди – лауреат Букеровской премии, которую он получил за роман "Дети полуночи", но скандал вызвала его книга "Сатанинские стихи", изданная в 1988 году.

"Стихи" были запрещены в Иране, многие мусульмане считают ее кощунственной и оскорбляющей имя пророка Мухаммеда.

Год спустя ныне покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, или указ, призывающий к смерти Рушди.

Иран также предложил вознаграждение в размере более 3 миллионов долларов тому, кто убьет Рушди, причем это может быть и не мусульманин.

Это привело к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Ираном. Писатель скрывался в течение многих лет, появляясь на публике лишь иногда.

Преемник Хомейни, аятолла Али Хаменеи заявил, что даже если Рушди раскается, то фетва все равно останется в силе.

16 июня 2007 года по случаю дня рождения королевы Великобритании Салману Рушди был присвоен рыцарский титул, что вызвало массовые протесты в мусульманском мире.

В 2016 году Салман Рушди получил гражданство США, где проживает с 2000 года.