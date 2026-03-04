У небезпеці "невірні" в усьому світі: в Ірані видали фетву, що закликає мстити за Хаменеї

Високопоставлений священнослужитель Ірану видав фетву, що закликає всіх мусульман помститися за "кров мученика Хаменеї", що викликало побоювання з приводу нападів сплячих осередків і терористів-одинаків по всьому світу.

Високопоставлений іранський священнослужитель видав фетву, що закликає мусульман помститися за "кров мученика" аятоли Алі Хаменеї, ліквідованого в Тегерані 28 лютого під час військової операції США та Ізраїлю, пише Daily Mail.

Після смерті Верховного лідера 99-річний Насер Макарем Ширазі видав офіційний релігійний указ, у якому стверджувалося, що всі мусульмани зобов'язані помститися за нього. Ширазі заявив, що США та Ізраїль є "головними винуватцями цього злочину".

Насер Макарем Ширазі видав фетву, що закликає мстити за Хаменеї

Фетва — це ісламська постанова, винесена релігійними авторитетами або вченими, послідовники яких зобов'язані її дотримуватися.

Експерти попереджають, що ця радикальна заява означає, що у світі зростає вірогідність того, що іранські сплячі осередки і терористи-одинаки будуть здійснювати терористичні акти в публічних місцях. Це можуть бути посольства, ресторани, магазини і, в принципі, будь-які місця, де збираються багато людей.

Відео дня

Експерт із боротьби з тероризмом Гаффар Хуссейн заявив: "В Ірану довга історія експорту тероризму по всьому світу та історія нападів на дисидентів і журналістів у Великій Британії. Це дуже реальна загроза, яка посилилася з початком війни, і служби безпеки повинні зберігати пильність".

Останніми роками іранських агентів звинувачують у спробах здійснення, і часто в успішному, проведенні терактів.

У 2018 році Франція розкрила передбачувану змову з метою вчинення вибуху на мітингу в Парижі на підтримку іранських опозиційних діячів, на якому були присутні 100 000 іранців і сотні міжнародних високопоставлених осіб. Того ж року Данія звинуватила іранську розвідку у спробі замаху на опозиційного діяча на своїй території.

А 2012 року індійська поліція дійшла висновку, що іранські агенти відповідальні за вибух, спрямований проти ізраїльського дипломата в Нью-Делі, унаслідок якого постраждали щонайменше четверо людей.

Хейнко Гайніш, провідний експерт з Німеччини попередив, що Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) підтримує "функціонуючі мережі в Європі, що складаються в основному з посольств, консульств і мечетей, які перебувають під контролем іранського режиму".

Він попередив, що найбільш уразливими цілями є "легкі" об'єкти, включно з компаніями, ресторанами або магазинами, які мають зв'язки з Ізраїлем або керовані євреями.

Хайніш додав, що фетва Ширазі має значну вагу: "Він відомий і шановний вчений-юрист, якого призначили до Асамблеї експертів зі створення Іранської революції 1979 року і який зіграв роль у розробці першої фетви".

"Ми обов'язково повинні поставитися до написаної ним фетви серйозно. Фетву, видану таким великим аятолою, як Ширазі, можна розглядати як пряму вказівку", — зазначив Хейніш.

Інші експерти заявили, що, на їхню думку, більшу загрозу для Заходу, найімовірніше, становлять особи, які практично не мають зв'язків з іранським режимом, але поділяють його цінності.

Авнер Вілан, колишній високопоставлений ізраїльський співробітник служби безпеки, заявив виданню: "Мене більше непокоять дії меншого масштабу — або окремі особи, які сприймають фетву як натхнення, або прихильники режиму в Європі, які можуть витлумачити її як релігійний орден і взяти справу у свої руки. Це не обов'язково люди, які безпосередньо працюють на Іран. Це можуть бути співчуваючі режиму або шиїтські прихильники, які вирішили діяти незалежно".

"Більш організовані операції, як-от закладення бомб або проведення складних атак, вимагають координації та ресурсів. Наразі Іран в основному перебуває в обороні, тому я сумніваюся, що вони зможуть це здійснити. Більш імовірні спорадичні дії, що здійснюються окремими особами або дуже невеликими групами. Навіть одна людина, яка вважає себе послідовником релігійного ордену, може посіяти хаос. Іноді ці діячі навіть не мають прямого зв'язку з режимом. Вони можуть просто побачити фетву і діяти самостійно. Слід також пам'ятати, що різні екстремістські групи можуть співпрацювати, коли їхні інтереси збігаються. Навіть організації, які є ідеологічними суперниками, можуть працювати разом, якщо в них є спільний ворог", — зазначив Вілан.

Хейнко Хайніш вказав на попередні випадки насильства, спричинені фетвами.

Найскандальнішим був позов проти британського письменника сера Салмана Рушді, автора книги "Сатанинські вірші", написаної 1989 року.

Ця скандальна книга викликала гнів аятоли Рухолли Хомейні, правителя Ірану з 1979 по 1989 рік, було видано фетву проти цієї книги.

Унаслідок цього Рушді та його колеги, які допомагали поширювати книжку по всьому світу, включно з перекладачами та видавцями з Італії, Японії, Норвегії та Туреччини, упродовж кількох десятиліть отримували поранення або гинули від рук релігійних екстремістів.

Салман Рушді став ціллю після фетви Фото: Flickr

У 2022 році сам сер Салман осліп внаслідок нападу на літературному фестивалі в штаті Нью-Йорк.

Хайніш підкреслив, що фетва Ширазі може мати і довгострокові наслідки. І додав, що можливо, що фетва вже отримала підтримку, наповнивши про стрілянину в Остіні, Техас, 1 березня, коли чоловік у толстовці з написом "власність Аллаха", відкрив вогонь по відвідувачах бару.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про напад на Салмана Рушді 2022 року і розповідав про те, що таке фетва і чим вона небезпечна.

Ймовірно, після Хаменеї Верховним лідером Ірану став його син, Моджтаба Хаменеї.