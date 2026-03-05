Іспанія та Італія "вступили" у війну з Іраном: які країни готові долучитись до коаліції з США

Іспанія та Італія погодились опосередковано долучитись до війни в Ірані, при цьому поки що ідеться про захист британської військової бази на Кіпрі. Тим часом балістична ракета Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) залетіла на територію Туреччини, а дрон-камікадзе вибухнув в Азербайджані. Які країни вже діють або на словах приєднались до військового опору діям Тегерану на Близькому Сході?

У перші дні війни в Ірані, 28 лютого-1 березня, уряд Іспанії висловився категорично проти спецоперації США та Ізраїлю. Втім, вже 5 березня медіа France24 написало, що Мадрид приєднався до європейської коаліції, яка готова надати військові сили для захисту від повітряних атак Ірану. Фокус зібрав інформацію про те, які країни Європи й також Близького Сходу вже активно збивають іранські цілі, можуть почати бойові дії або вислали війська для оборони.

Спецоперацію проти Ірану почали США та Ізраїль, говорячи про небезпечні наміри Тегерану отримати ядерну бомбу та посилити ескалацію на Близькому Сході. Зі слів спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, ішлося про 11 ядерних бомб, які Іран міг отримати протягом кількох тижнів.

Які країни Європи надіслали військові сили для захисту від ударів Ірану (при цьому говорять про атаку Тегерану на британську військову базу на Кіпрі):

Італія; Іспанія; Франція; Нідерланди; Греція.

Які країни Близького Сходу та Азії почали збивати іранські цілі або готові вжити "усі необхідні заходи";

ОАЕ — медіа Axios написало, що ця країна начебто готова почати воєнні дії проти Ірану; Кувейт; Бахрейн; Катар; Саудівська Аравія; Оман; Ірак — з цієї країни Іран можуть атакувати військові загони курдів; за оцінками ізраїльського воєнного експерта Ігаля Левін, може іти мова про 100 тис. бійців; Туреччина — над країною пролетіла балістична ракета Ірану; Азербайджан — під удар дрона Ірану потрапив аеропорт та школа в Нахічевані.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, 2 березня Фокус опублікував інфографіку з переліком країн, дотичних до війни в Ірані. На той час активних учасників було троє (Іран, США та Ізраїль).

Війна в Ірані — які країни причетні до подій на Близькому Сході (2 березня) Фото: Фокус

Сторона Ірану — це "плюс" Ліван та Ємен (де діють хусити та "Хезболла"), і Росія та Китай, які висловлюють пряму словесну підтримку, а раніше, як писали західні медіа, продавали Тегерану засоби ППО та ракети. Сторона США та Ізраїлю — це вісім країн, які потрапили під удари Тегерану (Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ірак, Йорданія, Кіпр), і ще вісім, які прокоментували події (Оман, Сирія, Туреччина, Греція, Єгипет, Великобританія, Франція, Німеччина).

Нагадуємо, вдень 5 березня стало відомо про влучання двох дронів Ірану по цивільних об'єктах в Нахічевані. Тим часом ЦАХАЛ опублікував відео з кадрами збиття Як-130 у небі над Тегераном.