"Зазнали 800 обстрілів": ОАЕ розглядають варіант нападу на Іран, — Axios

Об'єднані Арабські Емірати розглядають можливість військових дій проти Ірану, щоб зупинити ракетні та безпілотні атаки.

Від початку війни ОАЕ зазнали найбільшої кількості атак з боку Ірану, пише Axios.

"ОАЕ розглядають можливість вжиття активних оборонних заходів проти Ірану. Хоча вони жодним чином не брали участі у війні, вони все ж зазнали 800 обстрілів", — сказало журналістам джерело.

За його словами, в ОАЕ вважають, що жодна країна у світі не стала б ігнорувати "оцінку своєї оборонної позиції" за таких обставин.

Автори матеріалу підкреслили, що від початку війни ОАЕ зазнали найбільшої кількості атак з боку Ірану. Територію Еміратів атакували навіть частіше, ніж Ізраїль.

Зазначається, що Міністерство оборони ОАЕ заявило, що Іран запустив по країні 186 балістичних ракет — 172 було перехоплено, 13 упали в море і одна впала на території Еміратів.

Крім того, було виявлено 812 безпілотників, з яких 755 було перехоплено, а 57 досягли цілей на території країни. Загинули троє іноземних громадян, близько 70 дістали поранення.

"ОАЕ залишають за собою повне право відповісти на цю ескалацію і вжити всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і жителів", — наголосили в Міноборони ОАЕ.

Нагадаємо, 1 березня в ОАЕ іранський дрон упав на торговий центр.

Фокус також писав про те, що Володмиир Зеленський обговорив з лідером ОАЕ наслідки іранських ударів.